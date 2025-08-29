元「KAT-TUN」の上田竜也（41）が28日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。チャット型AIの独特な使い方を明かした。

今回のテーマはチャット型AIを使った恋愛テクニック。ゲスト出演した元AKB48でタレントの柏木由紀は「私は人生相談が多い。“柏木由紀のいいところを教えて”みたいな」と明かし、「（AIが）柏木由紀さんは28年間もアイドルを続けて本当に意思が強くて素敵な人ですって。やった〜！ありがとう頑張った！ってなります」とAIの返事で自己肯定感を高めているという。

これに上田は「俺も聞いた事ありますよ。“上田竜也って知ってる？”って」と告白。「けっこう褒めてくれるんですよ、アイドルで何年やって…って。それでAIに“それ俺”って送るんです。（AIは）“そうでしたか！それは失礼しました！”みたいな」とまさかの使い方を明かし、共演者の笑いを誘った。

MCのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太は「AIにドッキリしかける人初めてかも」とツッコんだが、自身も「山里亮太の良いところをミスチル桜井さんが歌にしたらどんな歌詞？」とAIに聞いているといい、「俺達みんな孤独なの？」と自虐していた。