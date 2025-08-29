食楽web

●高たんぱくなロングライフパン「YOUR BREAD」が、発売から1周年で12万食を突破。40代以上の女性層を中心に浸透する「健康の新定番フード」が注目される理由とは？

ボディメイクやダイエットにぴったりのヘルシーフードを提供する『YOUR MEAL』。同社が販売する高たんぱくなロングライフパン「YOUR BREAD（ユアブレッド）」が、発売から約1年で累計12万食を突破しました。

たんぱく質をたっぷりと含んだ「YOUR BREAD」の人気の背景と、おいしさの秘密についてご紹介します。

人々の健康意識が高まる中で、健康づくりにおけるたんぱく質の重要性が浸透

「YOUR BREAD」定期購入ユーザーは女性が約60％、男性が約40％。年代別にみると40代以上の定期購入ユーザーが約80%という結果に

「YOUR BREAD」の特徴は、1個で成人女性の一食分のたんぱく質推奨摂取量（※１）に近い16gのたんぱく質を含む栄養素を摂れること。健康づくりに欠かせない栄養補給は、誰にとっても関心の高いテーマですが、特に体の変化を意識し始める40代女性を中心に、そのニーズが高まっています。

この背景にあるのは、人々の健康意識の高まりと食生活のアップデート。近年はジム通いだけでなく、「健康な体の維持」のためにパーソナルトレーニングを取り入れる人が増加中。それに伴い、「健康づくりにはたんぱく質が重要な栄養素である」という考えが広がり、日常的にたんぱく質摂取を意識する人も増えています。

（※1）日本人の食事摂取基準(2020年版)

高たんぱくなロングライフパンなら、毎日の朝食で手軽に摂取できる！

「YOUR BREAD プレーン」オープン価格（参考価格：1個294円）、賞味期限は製造日から常温保存68日間

「毎日手軽にたんぱく質を摂りたい」というニーズに応えた「YOUR BREAD」は、たっぷりな栄養素だけでなく、おいしさにもこだわりが。北海道十勝バター入りのクリームと、発酵種に「パネトーネ種」（※2）を使用したパン生地を使用。やわらかく、風味豊かなパンに仕上げています。

（※2）イタリア北部で100年以上受け継がれている発酵種を使用した伝統的な製法

やわらかい食感とバターの香りのパンながら、タンパク質量は16.1gとしっかり

あたためるとふわっとしてバターの風味が広がり、パンとしておいしく飽きずに食べられると好評。また、いつもの朝ごはんを「YOUR BREAD」に変えるだけで、女性に必要とされる一食分のたんぱく質が摂れるという手軽さも魅力です。また、製造日から常温で68日間保存できるロングライフタイプなので、買い置きも安心ですね。

（左から）満足なモーニングが味わえる「ツナマヨサンド」や、ギルティフリーでも食べすぎ注意な魅惑のチョコバナナサンドも [食楽web]

プレーンタイプはアレンジレシピもさまざま。ボリューム満点なサンドイッチや、ちょっと背徳感のあるデザートも楽しめます。2025年9月には新味の発売も予定。「たんぱく質」が気になっている人は、一度試してみてはいかが？

● DATA

YOUR MEAL

https://your-meal.co.jp/