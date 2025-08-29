食楽web

今年2025年3月に開業20周年を迎えた名古屋栄市にある人気商業施設『ラシック』。その7階に2025年6月、アメリカ・ポートランド発の老舗『オリジナルパンケーキハウス』が東海エリア初上陸を果たしました。

定番のアメリカンパンケーキをはじめ、見た目も味も個性的な限定メニューが話題沸騰中で、今回は、看板メニュー「ダッチベイビー」と名古屋でしか味わえない「鯱もなかパンケーキ」の2品をいただきました。

目の前で仕上げる看板の「ダッチベイビー」

創業当時から愛され続けている名物「ダッチベイビー」は、熱々の鉄鍋で焼き上げたドイツ風パンケーキ。目の前でホイップバター、レモン、粉砂糖をたっぷりかけて仕上げてくれるライブ感も楽しい一皿です。

中はもちっと、外はカリッとした独特の食感に、レモンの爽やかな酸味がアクセント。バターのコクと粉糖の甘さが絶妙に絡み合い、ぺろりと食べられてしまう軽やかさが魅力です。

インパクト抜群！名古屋限定「鯱もなかパンケーキ」

そして名古屋店限定メニューの「鯱（しゃちほこ）もなかパンケーキ」は、見た目のインパクトもボリュームも満点の一皿です。

名古屋土産として人気の「元祖 鯱もなか」が丸ごと、ふわふわのパンケーキの上にトッピング。あずきアイスや羊羹、バターもたっぷりと添えられています。名古屋のご当地感をてんこ盛りにしたビジュアルとテイストをぜひ体験してみてください。

アメリカンスタイルの空間でゆったり楽しむひととき

ジューシーなロコモコも絶品

店内はアメリカンダイナーをイメージしたカジュアルで開放的な雰囲気。パンケーキはもちろん、ハンバーガーやロコモコなどの食事系メニューも豊富で、ランチからディナーまで幅広いシーンに対応しています。名古屋観光の合間にぜひ立ち寄ってみてください。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

店名：オリジナルパンケーキハウス ラシック名古屋店

住：愛知県名古屋市中区栄3丁目6-1 ラシック7階

TEL：052-265-9488

営：11:00～22:00（L.O.21:00）

休：施設の営業日に準ずる

https://www.pancake-house.jp