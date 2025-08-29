辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを次男が抱っこする“蛇年兄妹”ショット公開「お兄ちゃん見てるのかな？」「微笑ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/29】タレント・辻希美が8月28日、自身のブログを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを次男の昊空（そら）くんが抱っこする微笑ましい写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美「お兄ちゃん見てるのかな？」第5子次女＆次男の2ショット
辻は「ソラが」と題したブログにて、「メロメロ」「抱っこしちゃ〜『あ〜可愛い あ〜可愛い〜』ってずっと言ってる」と昊空くんが夢空ちゃんにメロメロになっている様子を報告。「蛇年兄妹です」と2人の兄妹関係についても明かし、昊空くんが優しく夢空ちゃんを抱っこしている写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「夢空ちゃん、お兄ちゃん見てるのかな？」「兄妹愛が素敵」「昊空くんの優しさが伝わる」「微笑ましい光景」「癒される写真」「同じ干支の兄妹ってすごい」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
