繁華街でお酒を飲み、いい気分で歩いていると、客引きに声を掛けられる――。男性であれば経験があるでしょう。最近は女性の客引きもおり、ほろ酔い気分で綺麗な女性から「もう1軒行きませんか？」と誘われれば、「今日ぐらいは……」とついていきたくなる気持ちを、完全に否定できる男性はいないでしょう。しかし、その数十分後、大変な目に遭う事例が近ごろ増えています。今回は、詐欺、悪質商法の被害救済に注力する市川巧弁護士が、客引きによる詐欺被害について解説します。

いつもは断る客引き、でも今日くらいは…

金曜日の夜9時ごろ。マスオさん（仮名／40代）は、都内の繁華街で職場の飲み会が一次会でお開きになりました。

「まだ飲み足りないな。もう少し飲みたいな」と思いながら、駅に向かって歩いていたところ、若い女性から「お兄さん、もう1軒いきませんか？ 私みたいな可愛い女の子がいますよ（笑）」と声を掛けられます。普段であれば、適当にあしらうところですが、この日は「たまには、こういうのについていってみるのも一興かな」と思い、「ここから近いならいいよ。もう少し飲みたかったんだ」と返事。女性に導かれるまま、ビルの2階のスナック風の店に入りました。

店は狭くて薄暗く、カウンターが数席と、ボックス席が1つあるようでした。店まで案内してくれた女性の姿はいつの間にかいません。別の女性（推定40歳前後）からボックス席に座るように勧められ、マスオさんはソファー席に腰を下ろしました。そして、女性からビールのようにみえる飲み物を勧められ、口にしたところで、彼の記憶は途切れます。

なにかの間違いでは？

マスオさんが自宅のベッドで目を覚ましたのは、土曜日の正午近くのことでした。着替えてはおらず、金曜日に着ていたスーツのまま。割れるような頭痛がし、過去の二日酔いとは異質の不快感が。そもそも金曜日の夜、二日酔いになるほど飲んでいないはずです。

マスオさんは、自分がどのように帰宅したのか記憶がありません。財布の中をみると、タクシーの領収書が入っていました。どうやら金曜日に飲んでいた場所からタクシーで帰宅したようです。なにか盗まれたり落としたりしていないか確認していたところ、クレジットカードのレシートをみて全身から冷や汗が噴き出しました。

「なにかの間違いでは……？」そこには100万円を超える高額の支払いが記載されていたのです。

レシートに記載されている店の名前は初めて目にするものでしたが、おそらく昨日入ったビルの2階の店だと思い当たりました。店で記憶があるのは、入ってすぐにビールを飲んだところまで。マスオさんは、自分が口にした飲み物がただのビールではなかったのだろうと推測しました。おそらくなんらかの薬物を盛られ、意識がはっきりしないうちに、あの高額なクレジットカード決済をさせられたに違いない、と考えたのです。

すぐにカード会社に電話し、カードが不正に利用される被害に遭ったことを訴えました。一瞬非常に焦りましたが、自分に落ち度がないのだから、カード会社が自分に請求することはないだろうと、それほど心配しないでいたのです。

しかし数日後、カード会社から電話で告げられた言葉に、身体が固まりました。

「本人確認は暗証番号入力でなされているため、カード利用規約により、お客様ご本人の利用とみなします。カード利用代金引落口座のご準備をお願いします」

被害に遭った場合の対処法

最近、都内の繁華街でマスオさんのような被害に遭うケースが多発しているようです。

不幸にも、こういった被害に遭ってしまったとしても、落ち着いて、的確な対応を取ることで、被害の全部ないし一部の回復ができることがあります。まずは、カード会社に被害に遭ったことを報告すること。そして、警察に被害相談に行くこと。このような事案では、警察は被害相談として扱うことが多く、被害届として受理してくれることは稀ですが、警察が被害届を受理してくれるのであれば、ぜひそうしてください。

このようなケースでのクレジットカード不正利用被害につき被害回復がなされるパターンは3通りです。

1つ目は、加害店舗（カード加盟店）が自主的にカード会社に対する立替金請求を取り下げる、受け取った立替金を返還するなどした結果、カード会社のカード利用代金請求が取り消される場合です。

2つ目は、カード会社によるチャージバックが成立し、カード決済の強制取消しがなされる場合です。

3つ目は、カード会社から補償がなされる場合です。

気を付けなければならないのは、期間制限がある点です。チャージバックの期限は、決済から120日以内。カード会社による補償は、被害発生から60日以内とされていることが多いようです。

いずれにせよ、被害に遭ったことが判明したら、速やかに、しかるべき対応をしましょう。実際、筆者が過去に扱ったケースの大半は、チャージバックが成立するなどして、原則、被害の全部を回復することができました。

マスオさんのような目に遭わないようにするには

客引きにはついていかないこと、これに尽きます。

市川 巧

弁護士

貝坂通り法律事務所