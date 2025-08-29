aespa、日本含む全15公演のアリーナツアーが本日開幕！新曲『Rich Man』初披露へ

aespaの3度目となる単独コンサートが、本日（29日）開幕する。

【写真】“ほぼ下着”…ニンニンの衝撃衣装

aespaは8月29日〜31日までの3日間、3度目の単独コンサート「2025 aespa LIVE TOUR -SYNK：aeXIS LINE」を開催する。今回の公演は激しいチケット競争の末、3公演すべてが視野制限席まで完売となり、惜しくも現地に来られないファンのために30日・31日の公演はBeyond LIVEなどを通じてオンライン生中継も行われる。

今回のコンサートタイトルは「中心軸」を意味する「Axis Line」から着想を得たもので、常に主体的なメッセージでポジティブなエネルギーを届けてきたaespaの歩みを示すと同時に、同じ志を持つ人々との「連帯の始まり」をコンセプトに展開される。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

特に注目すべきはバンド編成によるライブステージで、より迫力あふれる“生歌”のパフォーマンスを披露することに加え、6thミニアルバム『Rich Man』の発売を1週間後に控え、タイトル曲『Rich Man』を含む未公開の新曲ステージを初披露。カムバックへの熱気を最高潮へと引き上げる見込みだ。

さらに会場では『Rich Man』発売を記念したオフラインプロモーションも実施される。入場ゲート付近には多彩なフォトゾーンが設けられ、ファンが直接“Rich Man”になってアルバムのコンセプトを体験できる。また、プレビュー音源を使用してSNSに投稿すると景品が当たるイベントも行われる。

aespaの3度目のツアーはソウル公演を皮切りに、10月4・5日の福岡、11・12日の東京、18・19日の愛知、11月8・9日の東京、15・16日のバンコク、26・27日の大阪へと続き、全15公演にわたり各地で1万人以上を動員するアリーナツアーとして開催される。

なお、aespaの6thミニアルバム『Rich Man』は9月5日13時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）