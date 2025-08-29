タレントのYOU（60）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。幼少期の思い出を語った。

自身の性格として「じっとしてられない」「いわゆる生活に不向き」と打ち明けたYOU。ひとりで過ごす時も黙っていることができなかったといい、「すっごい1人でしゃべるの。怖いよ」と共演したピエール瀧に語りかけた。

また、幼少期を振り返り「私ひとりっ子だから。リカちゃん…お人形で遊んでてもずっとしゃべってるから、（母が）ドアをちょっとだけ開けて、凄い不憫（ふびん）そうに見てた」と苦笑。さらに「割と薄暗いところで私がやってるもんだから、ドアの隙間が明るくなるじゃん。そしたら私がママをサッて見るわけ。そしたらママ閉めてた。怖かったみたい」と明るく話した。

そのため「ママは“私が育ててしまった変な子”っていう感じで私を見てた」とも回想。母からは「“自分には理解できない”って5回ぐらい言われたことある」とも明かしつつ、「一見暗い話だけど、自分の中では明るいの」と大切な思い出だと語っていた。