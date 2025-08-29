¥Ú¡¦¥¹¥¸¡¢»ñ»º2500²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¼Â¶È²È¤È¤Î¡È·ëº§Àâ¡É¤¬Éâ¾å¡¡½êÂ°»öÌ³½êÂåÉ½¤¬Ä¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¿¿Áê¤È¤Ï¡¡
½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ú¡¦¥¹¥¸¤Ë·ëº§Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Ê¤«¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤¬Ä¾ÀÜÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¡¦¥¹¥¸¡¢°Õ³°¤Ê¡ÖÇØÃæ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡×
¥Ú¡¦¥¹¥¸¤Î·ëº§Àâ¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î28Æü¡£¾Ú·ô³¹¤Î±½¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¡¦¥¹¥¸¤¬²½¾ÑÉÊ¶È³¦¤Ç»þ²ÁÁí³Û1°Ì¤ÎÂåÉ½¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Õ¥ó¤È·ëº§¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÀâ¡É¤¬½Ð²ó¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¤¹¤°¤Ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¹¤Þ¤ê¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤ÎÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤âÂ¨ºÂ¤Ë³ÎÇ§¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Õ¥óÂåÉ½¤Ï1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢±äÀ¤Âç³Ø·Ð±Ä³Ø²Êºß³ØÃæ¤Î2014Ç¯¤ËAPRILSKIN¡Ê¸½APR¡Ë¤òÁÏ¶È¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢¸½ºß¤Ï²½¾ÑÉÊ¶È³¦¤Ç»þ²ÁÁí³Û1°Ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µî¤ë8·î21Æü»þÅÀ¤Ç¡¢APR¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ÏÌó8Ãû1599²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó8645²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Õ¥óÂåÉ½¤ÏÌó2Ãû5000²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2649²¯±ß¡Ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î·ëº§Àâ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê·ëº§Àâ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±Î®¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥Õ¥§¤Ë¡Ö¥Ú¡¦¥¹¥¸¤¬¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Õ¥óÂåÉ½¤È·ëº§¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤¬µÞÂ®¤Ë¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë³È»¶¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈSOOP¤Î¥¥à¡¦¥¸¥ã¥ó¥®¥å¥óÂåÉ½¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¡£¥¥à¡¦¥¸¥ã¥ó¥®¥å¥óÂåÉ½¤ÏÆ±Æü¸á¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ç¥Þ¤òÎ®¤·¤ÆÊá¤Þ¤ì¤Ð¡Ä¼¸¤é¤ì¤ë¡Ä¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Í×¤¹¤ë¤Ëº¬µò¤Î¤Ê¤¤±½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¸¥ã¥ó¥®¥å¥óÂåÉ½¤Ï2018Ç¯¤Ë¤â¡¢½êÂ°ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¡¦¥æ¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¤Î·ëº§Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë´é¤ò°ìÅÙ¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¶¯¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿Á°Îã¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ú¡¦¥¹¥¸¤ÏÍè¤ë10·î3Æü¤ËNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ø¸¸ÏÇ¡Ù¡Ê²¾Âê¡Ë¤ò»£±ÆÃæ¤À¡£
¡þ¥Ú¡¦¥¹¥¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2010Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖmissA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢K-POP³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÃ¤Ë2012Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø·úÃÛ³Ø³µÏÀ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¹ñÌ±¤Î½éÎø¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£2017Ç¯12·î¤ÎmissA²ò»¶¸å¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶å²È¤Î½ñ¡Ù¡ØVagabond/¥Ð¥¬¥Ü¥ó¥É¡Ù¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡§Ì´¤ÎÈâ¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥Ê¡Ù¡Ø¥¤¡¦¥É¥¥¥Ê!¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø²Ö¡¢¹á¤ë²Î¡Ù¡ØÇòÆ¬»³ÂçÊ®²Ð¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£