【台風情報】またしても台風か...新たな ″台風のたまご″ が発生 あすには台風14号に発達する見込み 日本には向かわずか このあとの勢力と進路を詳しく 全国の今後の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2025年8月29日10時20分発表 気象庁
29日9時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯16度10分 (16.2度)
東経113度30分 (113.5度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
29日21時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度05分 (17.1度)
東経111度35分 (111.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
30日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)
東経109度05分 (109.1度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
31日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経102度25分 (102.4度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 200 km (110 NM)
■今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2136396?display=1