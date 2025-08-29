東北日本海側北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所があるでしょう。２９日夜のはじめ頃から３０日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北北部では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】東北・全国の今後の天気

［気象概況］

低気圧が朝鮮半島付近にあって東北東へ進んでおり、３０日夜には三陸沖へ進む見込みです。この低気圧からのびる温暖前線が３０日にかけて東北地方を通過し、寒冷前線が３０日は東北地方を南下するでしょう。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北北部では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、東北日本海側北部では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

２９日から３０日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ３０ミリ

２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ６０ミリ

その後も、東北日本海側北部では、３０日昼前にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。



［防災事項］

東北日本海側北部では、２９日夜のはじめ頃から３０日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北北部では、２９日夜のはじめ頃から３０日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北・全国の今後の天気

