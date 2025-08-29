Image: NANGA

寝袋の技術を布団にも。

寝袋を中心にダウン（＝羽毛）に関するあらゆるアイテムを揃えているNANGA（ナンガ）。寝袋で培った技術を落とし込み、密かに注目されているのが「羽毛布団」です。

その羽毛布団を、カスタムオーダーで作れるサービスがこの夏スタートしました。

3つの要素をカスタマイズ

Image: NANGA 左から、スクエアキルト、トラペゾイドキルト、ペンタゴンキルト、マミーキルト

カスタムは、キルト構造や羽毛の種類、量を選ぶシンプルな仕組み。

選べるキルト構造は、以下の4種類。

Image: NANGA 左上から時計回りに、ハンガリー産シルバーグースダウン（ULDX）、ポーランド産ホワイトグースダウン（SPDX）、スペイン産ホワイトダックダウン（DX）、スタンダードダウン（STD）

一般的な「スクエアキルト」冷えやすい首元と足元に縫い目のない「トラペゾイドキルト」ボディラインに沿やすい「ペンタゴンキルト」寝袋から着想を得た「マミーキルト」

そして、羽毛の種類はハンガリー産シルバーグースダウン（ULDX）、ポーランド産ホワイトグースダウン（SPDX）など、すべて国内で洗浄／精製された、最上級の4種類が用意されています。

つまり、16通りからキルト構造と羽毛の種類を選んだあと、羽毛の量を自分好みに仕上げていくイメージ。

Image: NANGA

あとは、キルトのマス目に吹き込まれる羽毛の量をカスタム。全体のバランスを見ながら「足元が冷えやすいから下の方は多めに」といったように、重点的に温めることもできるのです。

寝具ソムリエの資格を持つ専門スタッフに相談

NANGAの羽毛布団のカスタムオーダーは、寝具レーベル「GOOD SLEEPING」5周年を記念して8月1日にスタートしたばかり。羽毛布団そのものの違いは素人にはよく分からなくても、睡眠環境や体質、好みなどをじっくりと聞いてくれる専門スタッフに、相談しながらカスタムできるみたい。

NANGAによると上質な羽毛の耐久年数は50年。羽毛に精通したNANGAだからこそ、アフターケアを活用しながら末永く使い続けられますね。

カスタムオーダーは、寝具ソムリエの専門スタッフのいる布団専門店「NANGA FUTON SHOP MEGURO」にて。

Source: NANGA