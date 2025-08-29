「メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thアニバーサリーエディション」

Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品にプレイステーション 4用ソフトが追加された。

セールでは、「メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thアニバーサリーエディション」や、ドキドキ夏休みデートADV「五等分の花嫁 ～彼女と交わす五つの約束～」のゲーム本編に各種特典が付いた限定版、SF人狼系シミュレーションアドベンチャー「グノーシア」の限定版などがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「五等分の花嫁 ～彼女と交わす五つの約束～ スペシャルボックス」【同梱物】新婚生活ドラマCD第二弾×5枚組&B5クリアファイル×5枚組&アクリルスタンド×5種セット&缶バッジ×6種セット同梱 PS4

「五等分の花嫁 ～彼女と交わす五つの約束～」は、2021年3月に発売された「五等分の花嫁∬ ～夏の思い出も五等分～」、2022年6月に発売された「映画『五等分の花嫁』 ～君と過ごした五つの思い出～」に続く、アニメ「五等分の花嫁」のコンシューマゲーム化第3弾となるアドベンチャーゲーム。

本商品は、「五等分の花嫁 ～彼女と交わす五つの約束～」のゲーム本編に、「新婚生活ドラマCD第二弾×5枚組」、「B5クリアファイル×5枚組」、「アクリルスタンド×5種セット」、「缶バッジ×6種セット」が特典として付属するほか、限定版外箱も用意されている。

「グノーシア」PS4【Amazon.co.jp限定】缶ミラー 同梱

「グノーシア」は、SF世界を舞台に人狼系ゲームを1人で何度でも遊べる作品。プレーヤーは宇宙船の乗員の1人となり、議論と投票を通じて、生き残りつつ勝利を目指していく。1プレイは15分程度となっている。

本商品には、ゲーム本編に加えて、Amazon限定特典「缶ミラー」が同梱される。