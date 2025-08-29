¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û»³ËÜ¾»¤¬£³Ç¯À¸¤Î¹¥Åê¼ê£¸¿Í¤ò²òÀâ ÀÐ³À¸µµ¤¤Î¥ê¥¢¥ëÉ¾²Á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤°Õ³°¤Ê±£¤·¶Ì¤È¤Ï¡©
»³ËÜ¾»¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥Ý¡¼¥È2025Ç¯²Æ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡µå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦»³ËÜ¾»¡Ê¸µ¡¦ÃæÆü¡Ë¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÍË¾Åê¼ê¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¹±Îã´ë²è¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á°ÊÔ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤é£³Ç¯À¸Åê¼ê£¸Ì¾¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê±£¤·¶Ì¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤ï¤º¤«£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
Åê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤òÂç¤¤¯¼è¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¯¤ó¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëµå¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½µå¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼·Ï¤Îµå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¤ï¤º¤«£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¾Íè¤Î²ê¤òÅ¦¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ë»È¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦·òÂç¹âºê¤Î»ØÆ³¿Ø¤Î¿®Ç°¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£150¥¥íÂæÃæÈ×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤¤Åê¼ê¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÀÐ³À¤¯¤ó¤¬ÍÞ¤¨¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¤È¤¤¤¦Í×°ø¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä±Ô¤¤ÊÑ²½µå¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ëµå¼ï¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµá¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÀÐ³À¤¯¤ó¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ì¤ÍèÉÙ»³¤ò½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¹¾Æ£Ï¡¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¹¾Æ£Ï¡¡ÊÌ¤ÍèÉÙ»³£³Ç¯¡¿180¥»¥ó¥Á¡¦84¥¥í¡¿º¸Åêº¸ÂÇ¡Ë
¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾åÇØ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î³ÑÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Î¿¶¤ê¤¬±Ô¤¤¤«¤éµå¤Î¥¥ì¤â¤¢¤ë¡£µåÂ®¤Ï140¥¥íÂæÁ°È¾¤Ç¤â¡¢Â¾¤ÎÅê¼ê¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¥ì¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âº¸ÂÇ¼Ô¤Ï¼ê¤ò¾Æ¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¹âÂ´¤Ç¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤À¤±¤ÎÁÇºà¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ÀÊá¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥ó¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥é¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤ÐÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÂçÌîÍºÂç¤¯¤ó¡ÊÃæÆü¡Ë¤Î¤è¤¦¤Êº¸ÏÓ¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
½éÀï¤ÎÄ»¼è¾ëËÌÀï¤Ç£µ°ÂÂÇ´°Éõ¡¢12Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¡¦µÈÀîÍÛÂç¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
µÈÀîÍÛÂç¡ÊÀçÂæ°é±Ñ£³Ç¯¡¿175¥»¥ó¥Á¡¦73¥¥í¡¿º¸Åêº¸ÂÇ¡Ë
¤³¤Î²Æ¤ÏÀçÂæ°é±Ñ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÈÀî¤¯¤ó¤ÎÅêµå¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¥ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤âÏÓ¤ò¶¯¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢±Ô¤¤ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£º¸ÂÇ¼Ô¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤ëµå¼ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âµåÂ®¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÁá¤á¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤ò¿¶¤ëºÝ¤Ë¤ä¤ä¹ø¹â¤Ë¸«¤¨¤ëÅÀ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·Á¤À¤«¤é¤³¤½ÊÑ²½µå¤¬¤è¤¯¶Ê¤¬¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥Û¡¼¥àÊý¸þ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤ÇÎ¥¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Äã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¶¯¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
½éÀïÇÔÂà¤·¤¿¤¬ÁÇºà¤Î¤è¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦ÁáÀ¥ºó¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
ÁáÀ¥ºó¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à£³Ç¯¡¿185¥»¥ó¥Á¡¦78¥¥í¡¿±¦Åêº¸ÂÇ¡Ë
ÁÆºï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¥Ô¥«¥¤¥Á¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤É¤¡¢¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤¯¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¯¤ó¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º¸Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëÅÀ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÁö¤ê¤¬¤¤¤¤È¿ÌÌ¡¢¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÂÎ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤¿¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢Âç²½¤±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¦Åê¼ê¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÐ³À¤¯¤ó¤ÈÁÐàú¡£¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯²Æ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¡¦À¾Â¼°ìµ£¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
À¾Â¼°ìµ£¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ£³Ç¯¡¿177¥»¥ó¥Á¡¦70¥¥í¡¿º¸Åêº¸ÂÇ¡Ë
ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½é¤á¤ÆÀ¾Â¼¤¯¤ó¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËâµå¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤É¬»¦¤Î°ìµå¤Ç¤·¤¿¡£º£²Æ¤ÏÂÎ¤ÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶¯¤µ¤¬½Ð¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯Ç½ÎÏ¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÎÈ´¤±¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥«¥«¥È½Å¿´¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Ê¤ÉÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤ÎÀþ¤ÏºÙ¤¤¤·¡¢Âç¤¤Ê¿¤Ó¤·¤í¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎ¤Î¿Ä¤ËÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼´Â¤ÇÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¶¯¹ëÂç³Ø¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÀï¤ÎÀçÂæ°é±ÑÀï¤Ç£µ²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê£´¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¡¦ÎëÌÚ²¤²»¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
ÎëÌÚ²¤²»¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ£³Ç¯¡¿180¥»¥ó¥Á¡¦78¥¥í¡¿±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë
Ä»¼è¾ëËÌ¤ÏÎëÌÚ¤¯¤ó¤ÈÅÄÃæÍ¦Èô¤¯¤ó¤È£²¿Í¤â¹¥ÁÇºà±¦ÏÓ¤¬¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤¯¤ó¤ÏÂçÀª¤¯¤ó¡Êµð¿Í¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÎëÌÚ¤¯¤ó¤ÏÀçÂæ°é±ÑÀï¤Ç¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¡¢ÌÌÇò¤¤ÁÇºà¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò¼æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÁö¤ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤â·çÅÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Åê¤²¤Ë¤¤¤¯Êý¸þ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¼è¤êÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤À°ÂÄê´¶¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¹õÅÄÇî¼ù¤¯¤ó¡Ê¸µ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Û¤«¡Ë¤Î¹â¹»»þÂå¤â¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¹õÅÄ¤Ï¾åµÜ¹â¤Ç¹µ¤¨Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£Âç³Ø·ÐÍ³¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì»ØÌ¾¤Ç¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¹õÅÄ¤¯¤ó¤Î»Ñ¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Âç´ïÈÕÀ®·¿¤Î°ïºà¤È¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«Ëë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®¾¾ÂçÃ«Àï¤Ç13Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò±é¤¸¤¿ÁÏÀ®´Û¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¿¹²¼æÆÂÀ¡ÊÁÏÀ®´Û£³Ç¯¡¿170¥»¥ó¥Á¡¦68¥¥í¡¿±¦Åêº¸ÂÇ¡Ë
¾åÇØ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡¢±Ô¤¤ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÁö¤ê¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÊÙ¶¯¤·¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºò½©¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÊì¹»¡¦ÆüÂçÆ£Âô¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Ï¾¯¤·ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¹²¼¤¯¤ó¤Ï¡¢º£¤äºÇÂ®149¥¥í¤Þ¤ÇµåÂ®¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³Ø¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÂÎ¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ150¥¥íÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥×¥í¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ºÇ¶á¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
Å·ÍýÀï¤ÏÅêÂÇ¤Ë³èÌö¤·½éÀïÆÍÇË¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÄÌç¤Î¶¶ËÜÊþÍè¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¶¶ËÜÊþÍè¡ÊÌÄÌç£³Ç¯¡¿167¥»¥ó¥Á¡¦82¥¥í¡¿±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë
º£²Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤¿»î¹ç¤Ç¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ê¡×¤ÈÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ç¤¹¡£¤º¤ó¤°¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ·Á¤Ç¡¢º£¤¹¤°¥×¥í¤Ë¿Ê¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»ñ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ØÀè´¶³Ð¡£¥ê¥ê¡¼¥¹´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¶¯¤¤¥¹¥Ô¥ó¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£µåÂ®°Ê¾å¤Ë¥¥ì¤ò´¶¤¸¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ºÆ¸½À¤¬¹â¤¯¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤ØÂ³¤±¤ÆÅê¤²¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¯¤ó¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á´¹ñÅª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£