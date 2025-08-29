お笑いタレントのヒロシ（53）が、Instagramを更新。“家にある物”をのせたという手料理を公開し、「めちゃくちゃ料理の達人みたいな ナイスセンス料理」「三つ星レストランですわ」などの反響が寄せられている。

【映像】ヒロシ、DIYした“ホテルみたい”な自宅&手料理（複数カット）

Instagramで、所ジョージの「世田谷ベース」を目指したという部屋や、リゾート地に憧れてDIYしたベランダなど、自宅の様子を紹介しているヒロシ。「どんなインテリア雑誌よりもステキです」「めっちゃおしゃれですね！ホテルみたいです」など、話題になっていた。

さらに、「家弁当 しょうが焼きとビーフシチュー セブンスター添え」「家にある物とベランダに生えてるもの焼き〜売り上げを添えて」と、ユーモアを交えて様々な手料理も紹介している。

“家にある物”をのせたという手料理

8月26日は、「冷やしそうめん 家にある物のせ ハンド掃除機の先を添えて」とコメントし、ゴーヤやキムチ、ノリなどがのった手料理を披露した。

この投稿にファンからは、「健康的な具材！絶対美味しい」「色合いもセンスありますね。美的感覚すごいです」など、絶賛の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）