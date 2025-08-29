ロッテ、山口の パ・リーグ最多タイ4打席連続ホームラン記念グッズ受注販売
ロッテは29日、同日の12時00分からマリーンズオンラインストア限定で山口航輝外野手のパ・リーグ最多タイ4打席連続ホームラン記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。
山口は8月21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に4番指名打者で先発出場し、4回裏の攻撃で楽天・柴田大地からレフトスタンドへホームランを放ち、前日20日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）最終打席からパ・リーグ最多タイとなる4打席連続ホームランを記録した。
今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計26商品がラインナップされている。販売はマリーンズオンラインストアにて本日8月29日(金)12時00分より9月7日(日)23時59分まで受注。
▼ 山口航輝外野手 コメント
「今回、僕の4打席連続ホームランを記念したグッズが販売されることになりました。“神様・仏様・村神様・山口様”にはなれませんでしたが、パ・リーグタイ記録としてプロ野球の歴史に名を刻めたことが大変嬉しく思います。ぜひこの喜びを僕の記念グッズと共に分かち合ってほしいです！」
▼ 山口航輝外野手 パ・リーグ最多タイ4打席連続ホームラン記念グッズ 商品一例
・直筆サイン入りフォトファイル：17,000円（99セット限定、証明書付き）
・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ、カラー:ブラック/ホワイト サイズ：S、M、L、XL）：3,800円
・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円
・ピクチャーボール：3,800円
・アクリルスタンド：2,300円
・トートバッグ：3,800円
※全て税込み
※その他詳細や商品ラインナップは球団公式ホームページにて。