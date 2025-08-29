「いや〜ダメですね。この1、2ヶ月は本当にもったいないなと思います」。

ロッテの山本大斗はチームトップの11本塁打を放っているが、ここ2ヶ月の自身の長打に納得がいっていない。

交流戦で12球団2位タイの5本塁打を放ち、7月5日のオリックス戦で、0−0の初回二死二塁の第1打席、田嶋大樹が投じた初球の122キロチェンジアップをレフトスタンドに第9号2ランを放つと、2−0の4回無死走者なしの第2打席、田嶋が1ボールから投じた2球目の136キロカットボールを左中間スタンドへ第10号ソロ。今季2度目の1試合2本塁打、球団の育成出身選手では初のシーズン2桁本塁打を達成した。

7月16日にプラスワン投票で『マイナビオールスターゲーム2025』初出場を決めると、『4番・指名打者』でスタメン出場したオールスター第2戦、0−0の初回一死一、二塁の第1打席、「いい当たりになってよかったです。気持ちよかったです。オールスター初ヒットが先制タイムリー。もう最高です」とオールセントラルの先発・村上頌樹（阪神）が1ボールから投じた2球目のストレートを捉え、左中間を破る2点適時二塁打、大舞台で結果を残した。「いろんな練習、考え方を聞いたので、自分に合ったものを試しながらやっているところはありますね」と、オールスターは充実の時間になった。

チームに戻って後半戦も、その長打でチームの勝利に貢献したいところだったが、後半戦は16試合に出場して、打率.158（57打数9安打）、1本塁打、1打点と苦しむ。

交流戦期間中の6月14日に取材した際、「課題はボール球に手を出してピッチャーを助けるとか、ピッチャーを助けないことが一番自分の中であります」と“ボール球に手を出していること”を課題に挙げていたが、現在は「できたり、できなかったりという感じですね」とのこと。

試合に出続ける中で、出始めの頃に比べて各球団、攻め方が変わってきたり感じる場面はあるのだろうかーー。

「僕が振っていたのもあって、ストライクゾーンのギリギリで攻められたりとか、僕もそれに反応してしまう。自分も悪いんですけど、ボール球でも振ってくれるとあっちも思っているので、そういうところは配球は変わったなと思いますね」。

期待されている長打力を発揮するため、練習を積んでいる。「サブローさんに付き合ってもらって、朝からずっと打っているので、ちょっとずつ結果を出せていけたらなと思います」。

結果を出せず苦しい期間が続いているが、バッティングの引き出しは増えており、「こういうスランプはこれからもあると思うので、ここでいかに早く調子を戻せるか、来年にも、それ以降にも繋がる、いいシーズンといったらあれですけど、ある意味勉強になるシーズン。調子の戻し方も勉強しながらやっています」と前向きに捉える。

「残り少ないですし、チームはまだ諦めていないので、自分のベストコンディションで、その日のベストを出したいです」。チームに数少ない長距離砲。課題点を潰し、来季に期待の持てる形でシーズンを終えてほしい。

取材・文＝岩下雄太