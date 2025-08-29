【Amazonスマイルセール】「スーパーマリオ」シリーズのamiiboがセール価格に【2025.8】
【Amazonスマイルセール】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分
amiibo ドンキーコング (スーパーマリオシリーズ)【Amazon.co.jp限定特典】オリジナルステッカー同梱
Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品に「スーパーマリオ」シリーズのamiiboが追加された。
Nintendo Switch 2/Nintendo Switchにタッチして、いろいろなゲームとつながる「amiibo」。セールでは「amiibo ドンキーコング (スーパーマリオシリーズ)」や「amiibo ノコノコ (スーパーマリオシリーズ)」がラインナップ。それぞれAmazon限定特典「オリジナルステッカー」が同梱されており、期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
Amazon限定特典「オリジナルステッカー」【amiibo ノコノコ(スーパーマリオシリーズ)【Amazon.co.jp限定特典】オリジナルステッカー同梱】