ヨックモックの秋限定「カドー ドゥ ロートンヌ」で贈る季節の彩り

秋の訪れをスイーツで感じてみませんか。ヨックモックから、季節限定の「カドー ドゥ ロートンヌ」が2025年9月1日(月)より登場します。ロングセラーの「シガール®」と秋の味覚を詰め込んだ限定クッキーを組み合わせた華やかなアソートは、お花を贈るような気持ちでお菓子を届けるシリーズの秋バージョン。金木犀を描いた上品なパッケージは、贈り物としても自分へのご褒美としてもぴったりです♪

秋限定フレーバー「サブレ マロン」&「サブレ パタト ドゥース」

栗をイメージした〈サブレ マロン〉は、けしの実をあしらい、香ばしいサクサク食感と2種の栗ペーストによる奥深い味わいが魅力。

〈サブレ パタト ドゥース〉は、さつま芋の素朴な甘さにシナモンを効かせ、後味に上品な余韻を残す秋らしいクッキーです。

季節の恵みを感じる限定フレーバーは、この詰め合わせでしか味わえません。

選べる3種のラインナップで楽しむ秋の贈り物

「カドー ドゥ ロートンヌ」は全3種類。

・3種18個入（税込1,998円）：サブレ マロン5枚、サブレ パタト ドゥース5枚、シガール8本

・4種26個入（税込2,700円）：サブレ マロン8枚、サブレ パタト ドゥース8枚、シガール6本、シガール オゥ ショコラ4本

・4種36個入（税込3,888円）：サブレ マロン10枚、サブレ パタト ドゥース10枚、シガール8本、シガール オゥ ショコラ8本

全国のヨックモック店舗やオンラインショップで、10月31日(金)までの期間限定販売です。

花々で紡ぐ「カドーシリーズ」の想い

“花々で紡ぐ私たちの想い”をコンセプトに、友情や愛情を花に重ねたデザインが特徴。

日比谷花壇のフローリストが描いた金木犀の花は「気高い人」を意味し、ヨックモックのシンボル「ハナミズキ」もそっと添えられています。

甘い香りが漂ってきそうなパッケージは、箱を開ける前から秋の空気を感じさせてくれる特別な一品です。

秋のひとときを彩るヨックモックの贈り物

ヨックモックの「カドー ドゥ ロートンヌ」は、秋の味覚を楽しめる特別なアソート。金木犀やハナミズキを描いた華やかなパッケージは、まるで花束を手渡すように気持ちを伝えられます。

贈り物にも、自分時間のお供にもぴったり。秋の香りとともに、大切な人や自分自身へ“ありがとう”を込めてみてはいかがでしょうか♡