「Meta Quest 3S」256GBモデル

Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品にMR（複合現実）ヘッドセット「Meta Quest 3S」が追加された。

「Meta Quest 3S」は「Meta Quest 3」と同等の機能を備えつつ、価格を抑えた廉価モデル。複合現実（MR）や没入型体験が初めて利用する人などに適したヘッドセットとなっており、マルチタスク機能やゲームはもちろん、お気に入りのテレビ番組を映画館のような大画面で視聴することもできる。SoCに「Snapdragon XR2 Gen 2」を採用しており、メモリー8GBを搭載。「Touch Plusコントローラー」を使用している。ディスプレイ解像度や光学系は、前世代機「Quest 2」と同等のものとなっている。

セールでは、128GB、256GBモデルがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。「Eleven Table Tennis」がもらえるキャンペーンが9月30日まで実施。詳細は購入ページにて公開されている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「Meta Quest 3S」128GBモデル

【「Meta Quest 3S」イメージ】