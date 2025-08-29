「アンパンマンペロペロチョコ」

写真拡大

　「不二家」は、9月2日（火）から、コキンちゃんが仲間入りしリニューアルした「アンパンマンペロペロチョコ」を、全国で発売する。

【写真】アンパンマンやバイキンマンも！　ラインナップは全6種類

■台紙デザインは全12種類

　今回台紙デザインをリニューアルし発売される「アンパンマンペロペロチョコ」は、アンパンマンや仲間たちの顔をかたどった棒付きチョコレート。

　ラインナップには、定番のアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、あかちゃんまん、そして人気のコキンちゃんが新たに仲間入りし、全6種類がそろう。

　また、クイズ付きの台紙デザインは全12種類を用意。加えて、スティックにキャラクターの顔のレリーフが入っており、粘土遊びの型やハンコとしても遊べる。