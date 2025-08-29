コキンちゃんが「アンパンマンペロペロチョコ」に仲間入り！ 台紙デザインもリニューアルして登場
「不二家」は、9月2日（火）から、コキンちゃんが仲間入りしリニューアルした「アンパンマンペロペロチョコ」を、全国で発売する。
【写真】アンパンマンやバイキンマンも！ ラインナップは全6種類
■台紙デザインは全12種類
今回台紙デザインをリニューアルし発売される「アンパンマンペロペロチョコ」は、アンパンマンや仲間たちの顔をかたどった棒付きチョコレート。
ラインナップには、定番のアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、あかちゃんまん、そして人気のコキンちゃんが新たに仲間入りし、全6種類がそろう。
また、クイズ付きの台紙デザインは全12種類を用意。加えて、スティックにキャラクターの顔のレリーフが入っており、粘土遊びの型やハンコとしても遊べる。
【写真】アンパンマンやバイキンマンも！ ラインナップは全6種類
■台紙デザインは全12種類
今回台紙デザインをリニューアルし発売される「アンパンマンペロペロチョコ」は、アンパンマンや仲間たちの顔をかたどった棒付きチョコレート。
ラインナップには、定番のアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、あかちゃんまん、そして人気のコキンちゃんが新たに仲間入りし、全6種類がそろう。
また、クイズ付きの台紙デザインは全12種類を用意。加えて、スティックにキャラクターの顔のレリーフが入っており、粘土遊びの型やハンコとしても遊べる。