原因は自分にある。が、10月15日にリリースする4thシングル『パラノイドランデブー』の収録内容とジャケット写真を公開。あわせて、新アーティスト写真も公開した。

（関連：原因は自分にある。アンコールなしの一発勝負 「待ってろよ、東京ドーム！」――120分の物語『序破急』）

今作には、新曲3曲が収録される。タイトル曲となる「パラノイドランデブー」は、川谷絵音が楽曲提供。川谷は原因は自分にある。が今のグループ名になった際にX（旧Twitter）で引用リツイートをして反応を示しており、メンバーも“ヒーローのような存在”と明かすミュージシャンだという。2曲目の「ビネットネット」は、作家／シンガーソングライターの笹川真生が楽曲提供。3曲目の「希望的観測の定義」は、これまでもグループの数多くの楽曲を支えてきた久下真音が手がけた。

また、今作は初回限定盤と通常盤に加えて、ゲンジブ観測所限定盤と、グループ初のメンバーソロ盤7種の全10形態でのリリースとなる。初回限定盤には、前作『核心触発イノベーション』に収録された「Paradox Re:Write」のパフォーマンスビデオと、「パラノイドランデブー」のビハインド映像が収録。ゲンジブ観測所限定盤には、バラエティ企画映像『「はい、チーズ」平成バイブスでテンアゲ！プリ企画』が収録される。

なお、メンバーソロのアーティスト写真とジャケットは、明日以降に公式SNSにて順次公開されるとのことだ。

・川谷絵音 コメント

今までで一番セクシーでカッコよくてユーモラスなゲンジブを見せることができたんじゃないかなと思います。「原因は自分にある。」という名前が発表された時にネットで言及してから長い時を経て、ようやく関わることが出来ました。感無量です。みんな声が良い。早くライブで聴きたいです。

川谷絵音

・笹川真生 コメント

この度はリリースおめでとうございます。ままならない心の、その周辺減光の、輪郭、それを、なぞるような制作でした。

ちょっぴりあやしく、ダンサブル！たのしんで頂けたら、さいわいです。

笹川真生

（文＝リアルサウンド編集部）