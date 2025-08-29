Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にコロンバスサークルの16ビットゲーム機 (MD/MD互換機) で楽しめるゲームカートリッジが追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。

今回のセールでは、カンフーアクションゲーム「焔龍聖拳シャオメイ」、「コットン」シリーズの伝説級プレミアタイトルと言われる「パノラマコットン」、1991年にウルフ・チームより発売されたアクションゲームの復刻作品「エル・ヴィエント」が対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「(MD/MD互換機用）焔龍聖拳シャオメイ- メガドライブ」

2019年にPC用として発売され、2022年には新要素を追加してSwitch版も発売された「焔龍聖拳シャオメイ」に、さらに新要素を搭載。単操作で爽快なアクションが楽しめる、ステージクリア型の横スクロールアクションゲームで、サクサク放てる必殺技や、難易度の調整・自機数の変更等も可能。アクションゲームが苦手な人でも最後まで楽しめる内容になっている。

※本製品は、コロンバスサークルのオリジナル商品であり、セガ社のライセンス製品ではありません。

「（MD/MD互換機用）パノラマコットン - メガドライブ【復刻ソフト】

「パノラマコットン」 は約30年前に発売された、魔法使い「コットン」と妖精「シルク」の新たな冒険を描いたシューティングゲーム。本作品の「総天然色カラー」で表現される、繊細で美しいグラフィックス、「三次元立体ワイド」で表現される3D空間が楽しめる。MD/MD互換機用カセットでの再販にあたり、パッケージデザインは当時本作を手掛けた田村英樹氏による「描き下ろしイラスト」と「オリジナル版イラスト」のリバーシブル仕様となっている。

※本ソフトは、株式会社サクセスのライセンス商品です。

(C) PIXEL CO., LTD All Rights Reserved.

(C)1994 SUNSOFT (C)1994-2023 SUCCESS

(C) Edia Co., Ltd.