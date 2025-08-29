Èá·à¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼ÆïÌÚÀµÀ®¡¢ÌÁÍ§¡¦ÂÍøÂº»á¤È¤Î½ÉÌ¿¤ÎÀï¤¤¤Ç»¶¤Ã¤¿Ãé¿Ã¤ÎºÇ´ü¤È¡ÈÅÁÀâ²½¡É¤ÎÆ»¡Ú¸åÊÔ¡Û
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÀïË¡¤Ç³ùÁÒËëÉÜ¤òÅÝ¤·¡¢¡ÈÆüËÜ¤ò¤»¤ó¤¿¤¯¡É¤·¤¿ÆïÌÚÀµÀ®¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î¿È¤Ë¹ß¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿Èá·à¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿·À¯¤¬Å·²¼¤Ëº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÁÍ§Âº»á¤¬Î¥È¿¡ª
¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤ÈÄ«Äî¤Îµ®Â²¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·úÉð¤Î¿·À¯¤Ï¡¢Å·²¼¤òÀµ¤¹¤Ù¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ùÀÓ¤ÎÌµ¤¤µ®Â²ÁØ¤Ë¤è¤ëÍø¸¢¤ÎÆÈÀê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ä¤ò¿©¤Ã¤¿Éð»ÎÃ£¤ÏÉÔËþ¤òÊú¤¤Þ¤¹¡£Éð»Î¤ÎÅÚÃÏ¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÀ¸³è´ðÈ×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àï¤Î¸ùÀÓ¤Ê¤ÉÌ¾ÍÀ¤¢¤ëË«Èþ¤È¤·¤Æ»ò¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬ÌÌÌÜ¤òÄÙ¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿Éð»ÎÃ£¤¬Íê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤¬¡È¸ùÀÓÂè°ì¡É¤È¤·¤ÆË«¤á¾Î¤¨¤Æ¹â¤¤´±°Ì¤È¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤«¤é°ì»ú¤òÍ¿¤¨¤Æ¡ÈÂº»á¡É¤È²þÌ¾¤µ¤»¤¿ÂÍø¹â»á¤Ç¤·¤¿¡£¹â»á¤¢¤é¤¿¤áÂº»á¤Ï¡¢ÀµÀ®¤È¶¦¤Ë³ùÁÒËëÉÜ¤òÆ¤¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢·úÉð£²Ç¯(1335Ç¯)¤ËËÌ¾ò»á¤Î»ÄÅÞ¤òÆ¤¤Ä¤¿¤á¤Ë³ùÁÒ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Âº»á¤Ï³ùÁÒ¤ÇÀ¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤·¡¢Ä«Äî¤ËÉÔ¿®¤òÊú¤¯Éð»Î¤ÎÁí¿ã¤È¤·¤ÆËÅÈ¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡ØËÅÈ¿¿Í¡á°¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÈà¤Ï¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤òÂº·É¤¹¤ëÃé¿Ã¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¿Í¹¥¤·¤Ê¾å¤Ë¿ÍË¾¤¬¤¢¤ëÂº»á¤Ï¡¢Éð»ÎÃ£¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿Æó¿Í¤ÏÉÔ¹¬¤Ê·Á¤Ç°ú¤Îö¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Âº»á¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤ËÉé¤±¤¿¡©
ÀµÀ®¤Ï¡¢Âº»á¤È¤«¤Í¤Æ¤«¤éÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·ÅÄµÁÄç¡¢¹ÄÂ²Éð¾¤ÎÂºÎÉ¿Æ²¦¡¢¸ø²È½Ð¿È¤ÎËÌÈ«¸²²È¤È¸À¤Ã¤¿Éð¿ÍÃ£¤È¶¦¤Ë¡¢Âº»á¤òÆ¤¤Ä¤Ù¤¯½Ð¿Ø¤·¤Þ¤¹¡£½ïÀï¤³¤½µÁÄç¤¬Âº»á¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢·úÉð£³Ç¯(1336Ç¯)Àµ·î¤ËµþÅÔ¤òÀ©°µ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉÔÍø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÀ®¤ÏÆÀ°Õ¤Î´ñ½±ÀïË¡¤ÇÂº»á¤ò·âÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Éé¤±¤¿Âº»á¤Ï¶å½£¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«Äî¤ËÇØ¤¤¤¿¡ÈÂ±·³¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÉð¾¤¬Âº»á¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢¿²ÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ«Äî¤Ï¡¢ÀïÎÏ¤òÇÔ¼Ô¤ÎÂº»á¤Ë¤´¤Ã¤½¤ê»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ì·ï¤ÏÇ¡²¿¤ËÂº»á¤¬¿ÍÆÁ¤Ë°î¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐ¤¹¤ëÄ«Äî¤ÏÆÁ¤Ð¤«¤ê¤«¿Ã²¼¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢ÀµÀ®¤ËÄË´¶¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÍø·³¤ÎÂçµÕ½±¡ªÀµÀ®¤ÏÂÇ³«ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤¬¡Ä
¡ØÇß¾¾ÏÀ¡Ù¤È¸À¤¦½ñÊª¤Ë¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÊé¤ï¤ì¤ëÂº»á¤Î¿ÎÆÁ¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¤¸Æþ¤Ã¤¿ÀµÀ®¤¬¡¢¡ÖµÁÄç¤òÀ¬È²¤·¡¢¤½¤Î¼ó¤òÂÍøÅÂ¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤ÆÏÂËÓ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¡¢¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀµÀ®¤Ï¡¢¿ÍË¾¤¬¤¢¤êÀï¤â¶¯¤¤Âº»á¤òµö¤·¤Æ¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áè¤¤¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ø²È½°¤Ï¡¢Â±·³¤ÈÏÂ²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÀµÀ®¤òÉî¿«¤·¤¿¾å¡¢¶à¿µ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·úÉð£³Ç¯¤Î£´·î¡¢Âº»á¤ÏÂ¿¡¹ÎÉÉÍ¤ÎÀï¤¤¤Ç¶å½£¤Î»ÙÇÛ¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¸÷¸·¾å¹Ä¤«¤éµÁÄçÆ¤È²¤ÎÌ¿Îá½ñ¤âÄºÂ×¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê·³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¼¿ô¤Ï½½Ëü¤òÄ¶¤·¡¢µÁÄçÎ¨¤¤¤ë´±·³¤Ï»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÄ«Äî¤â¹²¤Æ¡¢ÀµÀ®¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¤ÆÂº»á¤òÅÝ¤¹¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤Þ¤¹¡£ÏÂËÓ¤â¤Ê¤é¤ºÀµ¹¶Ë¡¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÌÜ¤Î¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÀµÀ®¤ÏÌ«Àî(¸½ºß¤ÎÊ¼¸Ë¸©)¤Ç»à¤òÅÒ¤·¤¿Àï¤¤¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·×Î¬¤âÌµ»ë¤µ¤ì¡¢»àÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÀµÀ®¡ÄÌ«Àî¤ÎÃÏ¤Ë½Ð¿Ø¡ª
·úÉð£³Ç¯(£±£³£³£¶Ç¯)¤Î£µ·î¡¢Ç÷¤êÍè¤ëÂº»á¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿Ä«Äî¤Ï¡¢¶à¿µ¤µ¤»¤¿ÀµÀ®¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÆÂº»á·Þ·â¤ÎÀïÎ¬¤ò½Ò¤Ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·»ÒÍÍ¤ÏµþÅÔ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢Èæ±Ã»³¤Ë¤´ÈòÆñ²¼¤µ¤¤¡£ÂÍø·³¤òµþÅÔ¤ËÍ¶¤¤¹þ¤ß¡¢¥ï¥·¤ÈµÁÄç¤ÇÅ¨¤ÎÍ¢Á÷Ï©¤òÃÇ¤Ã¤ÆÊ¼ÎÈ¹¶¤á¤Ë¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÀµÀ®¤Î¼ÂÍøÅª¤Ê°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Éð»Î¤ò·Ú¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¸ø²È½°¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿µó¶ç¡¢Èà¤ÎÅØÎÏ¤È¹×¸¥¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·¯¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤âÊÅ²¼¤ËÅÔÍî¤Á¤µ¤»¤Æ¸¢°Ò¤òÂ»¤Ê¤¦µ¤¤«¤Í¡©¡×
¡Ö¹Ä¼¼¤¬Å·¤Î²Ã¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°ÎÂç¤Ê¤ëÄ«Äî¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤Î¤À¡×
¤½¤Î¾å¡¢Íê¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤Þ¤Ç¤âÈà¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀµÀ®¤Ï¡¢»Îµ¤¤âÊ¼¿ô¤âÎô¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Ì«Àî¤ÇÂº»á¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀµÀ®¡¢°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤ËÌ¤Íè¤òÂ÷¤¹¡Äºù°æ¤ÎÊÌ¤ì
ÀµÀ®¤Ï¡¢Ì«Àî¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Çºù°æ¤Î±Ø(ÂçºåÉÜ)¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢Ä¹ÃË¤ÎÀµ¹Ô(¤Þ¤µ¤Ä¤é)¤ò¸Æ¤ó¤ÇÈà¤ò¸Î¶¿¤ËÆ¨¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Àµ¹Ô¤Ï¤½¤ì¤òµñÈÝ¤·¡¢¡ÖËÍ¤âÉã¾å¤Î¤ª¶¡¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÀ®¤ÏÈà¤òÍ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Î¤âº£Æü¤ÇºÇ¸å¡ÄÂÍøÅÂ¤Ï³Î¼Â¤ËÅ·²¼¿Í¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤ªÁ°¤ÏÃéÀ¿¿´¤òËº¤ì¤º¤ËÄ«Äî¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë¤Î¤¸¤ã¡£°ìÂ²ÏºÅÞ¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÀ¸¤»Ä¤é¤»¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«Ä«Äî¤ÎÅ¨¤òÅÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ì¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢ÀµÀ®¤Ï¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤«¤éÄº¤¤¤¿µÆ¿å¤ÎÌæ¤òÆþ¤ì¤¿Ã»Åá¤ò¼ø¤±¤ÆÆïÌÚ²È¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤·¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÊÌ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
£µ·î£²£´Æü¡¢ÀµÀ®¤ÏÌ«Àî¤ËÅþÃå¤·¤ÆµÁÄç¤È¹çÎ®¤·¤Þ¤¹¡£Ï¢ÀïÏ¢ÇÔ¤ÎµÁÄç¤ÏÂº»á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤º¡¢¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÄç·ù¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤ÀµÀ®¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆØÞØ¬¤·¤¤Ã¤¿µÁÄç¤ò°Ö¤á¤Æ¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎµÁÄç¤È³Ú¤·¤ó¤À¼òÀ¹¤ê¤³¤½¡¢ÀµÀ®¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
·ãÀï¡¢Ì«Àî¤ÎÀï¤¤¡ª¤µ¤ì¤É¡¢ÀµÀ®¤ÎÅ·Ì¿¤Ï¿Ô¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ä
ÍâÄ«¡¢£µ·î£²£µÆü¤ÎÃ¤¹ï(¸áÁ°£¸»þ)¤Ë¶å½£¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÉð»Î¤Ë¼é¤é¤ì¤¿Âº»á¤ÎÁ¥ÃÄ¤¬Ì«Àî¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£µÁÄç¤Ï»°Êý¸þ¤¬³¤¤ËÌÌ¤¹¤ëÏÂÅÄÌ¨¤Ë¡¢ÀµÀ®¤ÏÌ«ÀîÀ¾Éô¤Î²ñ²¼»³¤ËÉÛ¿Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤¬Ìð¤ò¼Í¤«¤±¡¢¿Ï¤ò¸ò¤¨¤¿ÂçÍðÆ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁÄç¤¬¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀèÆ¬¤ÇÅì¤Ë¾åÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤Ë¤³¤½¡¢Âº»á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏÂÍø·³¤ÎÌ¯·×¤Ç¤¢¤ê¡¢Âº»á¤Ï¸åÊý¤ÎÁ¥¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÍ¶Æ³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µÁÄç¤¬ÏÂÅÄÌ¨¤ÎËÉÈ÷¤ò¼êÇö¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆïÌÚ·³¤È¿·ÅÄ·³¤ÏÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢ÂàÏ©¤òÃÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤¿µÁÄç¤¬°ìÌÜ»¶¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀµÀ®Ã£¤Ï¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£·£°£°Í¾µ³¤ÇÂº»á¤ÎÂç·³¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ì¤È¸ç¤Ã¤¿ÀµÀ®¤Ï¡¢ÂÍøÄ¾µÁ(¤¿¤À¤è¤·¡£Âº»á¤ÎÄï)¤Î·³¤Ë£±£¶²ó¤âÆÍ·â¤ò¤·¤ÆÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï£¶»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢ÆïÌÚ·³¤Ï£·£³µ³¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤ÆÀµÀ®¼«¿È¤â£±£±¤«½ê¤Ë½ý¤òÄÉ¤Ã¤ÆÎÏ¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÀ®¤ÈÀµµ¨¤é¤Ï°ì¸®¤ÎÌ±²È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤³¤òºÇ´ü¤Î¾ì½ê¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÀ®¤¬»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò»×¤¦¤«¤ÈÀµµ¨¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö·»µ®¡Ä²¶¤Ï£·¤¿¤Ó¿Í´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ä«Äî¤ÎÅ¨¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¤è¡×
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÀ®¤â¤¦¤Ê¤º¤¡¢
¡Öºá¿¼¤¤»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡Ä¥ï¥·¤âÆ±¤¸¤À¤è¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÀµÀ®¤ÈÀµµ¨¤Ï»É¤·°ã¤¨¤Æ¼«³²¤·¡¢ÇÛ²¼Á´°÷¤â¼«·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÁÍ§¤ÎËöÏ©¤òÃÎ¤Ã¤¿Âº»á¤ÏÀµÀ®¤òÉÔØâ¤Ë»×¤¤¡¢¤½¤Î¼óµé¤ò¸Î¶¿¤Î²ÈÂ²¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀµÀ®¤Î°ìÀ¸¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÈà¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÏÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤·¤¿ÀµÀ®¡¢²«ÌçÍÍ¤âÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª
ÂÍøÂº»á¤È¤ÎÀï¤¤¤ÇÀµÀ®¤¬»à¤ó¤ÇÀµ¹Ô¤¬·Ñ¤¤¤À¸å¤â¡¢ÆïÌÚ²È¤ÏÆîÄ«¤Ë»Å¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÄ«¤¬ÀµÅý¤È¸«Ðö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÄ«Å¨(Ä«Äî¤ÎÅ¨)°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀµÀ®¤ÎËöêã¤ò¾Î¤·¤¿Àï¹ñÉð¾¡¦ÆïÌÚÀµ¸×¡Ê¤Þ¤µ¤È¤é¡Ë¤¬Å·¹Ä¤ËÃ²´ê¤·¤Æ±øÌ¾¤òÊÖ¾å¤·¤¿¤Î¤ò»Ï¤á¡¢Âº»á¤Ë¤âÎô¤é¤ºÌ±½°»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½îÌ±¤Ë¤âÀµÀ®¿Íµ¤¤Ï¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢¥¢¥¤¥É¥ë²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå°Ê¹ß¤Ï¡Ø»°¹ñ»Ö±éµÁ¡Ù¤ÎÎ®¹Ô¤«¤é¡¢Èá·à¤ÎÃé¿Ã¤ÇÉÔÀ¤½Ð¤Î·³»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë½ô³ë¹¦ÌÀ¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤é¤ì¡¢¿Íµ¤¤Ï¹¹¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÆüËÜ¤ÎÉð»Î¤È»°¹ñ»Ö¤ò¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤ë½ê¤ÏÊ¿À®¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í³°æÀµÀã¤Ê¤É¤ÎÉð»Î¤Ë¤ÏÀµÀ®¤¬ÁÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆïÌÚÎ®¤ÎÊ¼Ë¡¤¬¹¤¯³Ø¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÍø¤ÈÆ±¤¸¸»»á¤Î·ì¤ò°ú¤¯ÆÁÀî»á¤âÀµÀ®¤Ë¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¿å¸Í²«Ìç¤³¤ÈÆÁÀî¸÷Óû¤Ï¼ä¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀµÀ®¤ÎÊè¤Ë¡ÖÓË¸ÆÃé¿ÃÆï»ÒÇ·Êè¡×¤ÈÄ¦¤ê¹þ¤ó¤ÀÊèÈê¤ò·úÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªÊè¤Ï¡¢º£¤âÌ«Àî¿À¼Ò¶Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸÷Óû¤¬Ãå¼ê¤·¤¿¡ÈÂçÆüËÜ»Ë¡É¤Ê¤É¤ÇÄ«Äî¡¦¹Ä¼¼¤Î¸¢°Ò¤ò½Å»ë¤¹¤ë³ØÌä¤ÇÆîÄ«¤¬ÀµÅý¤È¸«Ðö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËëËö¤Ë¤ª¤±¤ëÀµÀ®¤ò¿ò·É¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ°Íð¤Î»Ö»Î¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾¾¡¢¶áÂå²½°Ê¹ß¤Ë¤Ï±¢¤ê¤ò¸«¤ë¡©
Æ¤Ëë¤Î±ÑÍº¡¦ÀµÀ®¤Ï¡ÈÄ«Äî¤ËÃéµÁ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ËëÉÜ¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿Ì¾¾¡¦ÂçÆï¸ø¡É¤È¤·¤Æ¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿Âº²¦Ú·°Ð¤Î»Ö»Î¤é¤Ë¿ò·É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜÎ¶ÇÏ¤¬ÀµÀ®¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈà¤ÎÊè¤Ë·Ø¤Ç¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î¶ÇÏ¤Ï¡¢Æ¤Ëë¤ÇÆüËÜ¤ò¤»¤ó¤¿¤¯¤·¤¿ÀµÀ®¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢¡ØÆüËÜ¤òº£°ìÅÙ¤»¤ó¤¿¤¯¤¤¤¿¤·¸õ¡Ù¤È·è°Õ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ËëÉÜ¤«¤é¹Ä¼¼¤ËÀ¯¼£¤ÎÃæ¿´¤òÃ¥´Ô¤·¤¿ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ï¡¢·úÉð¤Î¿·À¯¤ò³«¤¤¤¿ÆîÄ«¤Î¿òÇÒ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿ÀµÀ®¤ò¹ñÌ±¤ÎÌÏÈÏ¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼££µÇ¯(£±£¸£·£²Ç¯)¤ËÀµÀ®¤òã«¤Ã¤¿Ì«Àî¿À¼Ò¤¬·úÎ©¤µ¤ì¡¢¡ÈÂçÆï¸ø(¤À¤¤¤Ê¤ó¤³¤¦)¡É¤È¸À¤¦Âº¾Î¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Èà¤Î°ïÏÃ¤¬Îò»Ë¡¦¹ñ¸ì¡¦½¤¿È(Æ»ÆÁ)¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ²È¤°¤ë¤ß¤Ç¿À³Ê²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤ÏËÌÄ«¤ÎÅ·¹Ä¤È¾·³¡¢ÆÃ¤Ë¡È¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤ËµÕ¤é¤¤¡¢ÀµÀ®¤ò»¦¤·¤¿È¿µÕ¼Ô¡É¤È¤µ¤ì¤¿Âº»á¤Ø¤Î²á¾ê¤Ê¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤ÉÃæÀ¤ÆüËÜ»Ë¤Î¸¦µæ¤È´Ø¿´¤òË¸¤²¤ëÊÀ³²¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè(ÂçÅì°¡ÀïÁè)¤Î»þ¤Ë¤ÏÀï°Õ¹âÍÈ¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡È¼·À¸Êó¹ñ¡É¤ò»Ï¤á¡¢Æï¸øÈÓ(ßÖ¤Ã¤¿¸¼ÊÆ¤Ë¿å¤òµÛ¤ï¤»¤¿¤´ÈÓ¤ÇÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿)¤Ê¤É¤ËÀµÀ®¤ÎÌ¾Á°¤ä°ïÏÃ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½îÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢À¯¸¢¤ÎÅÔ¹ç¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÀµÀ®¤Ï¡¢¼·ÅÙ¤É¤³¤í¤«Ìµ¸ÂÂç¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æº£¤â¿Íµ¤¤Ï·òºß¡ª
½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤âÀµÀ®¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤ÏÉÔ¶ø¤¬Â³¤¡¢ÀïÃæ¤Î·³Éô¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀêÎÎ·³¤âÆüËÜÅý¼£¤Î¤¿¤á¤Ë¸¡±Ü¤ò¸·³Ê²½¤·¡¢ÀµÀ®¤â°ì»þ¤Ï¶µ²Ê½ñ¤«¤é¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Àï¸å¤ÏÎò»Ë¸¦µæ¤Ø¤ÎÍÞ°µ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÃæÀ¤»Ë¤Î¸¦µæ¤¬°ìµ¤¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ÀµÀ®¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¿·ÅÄµÁÄç¡¢ËÅÈ¿¿Í¤È¤µ¤ì¤¿Âº»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤â½ù¡¹¤Ë²óÉü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÀ®¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Ì«Àî¿À¼Ò¤Ï¡ÈÆï¸ø¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¹ÄµïÁ°¤ÎÀµÀ®Áü¡¢ÀéÁá¾ë¤äÀÖºä¾ë¡¢´Ñ¿´»û¤È¸À¤Ã¤¿¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ï¿®¶Ä¤ä´Ñ¸÷¤ÎÌ¾½ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÈÀî±Ñ¼£¤µ¤ó¤¬Âº»á¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¡Ø»äËÜÂÀÊ¿µ¡Ù¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Îò»Ë¾®Àâ¤Ç¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤Î¹ñºö¡¢ÀêÎÎ·³¤Î¸¡±Ü¤Ê¤ÉÀ¯¸¢¤Î°µÎÏ¤òÄ·¤Í½ü¤±¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤È¿Íµ¤¤Ï¡¢¹ë·æ¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î°ÅÞ¤Ë¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¤Ç¤â¡Ø»äËÜÂÀÊ¿µ¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²¹ÏÂ¤ÇÅÚ¤ò°¦¤¹¤ë¤¬Àï¤¤¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀµÀ®¤òÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØQ¤µ¤Þ¡ª¡Ù¤ÇÀµÀ®¤ÈÎ¶ÇÏ¤Î´ØÏ¢À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Î¾¼Ô¤ò±é¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÉðÅÄ¤µ¤ó¤È¸À¤¦¤Î¤â±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
ÆïÌÚÀµÀ®¤Ï¡È¼·²óÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÄ«Å¨¤òÅÝ¤¹¡É¤È¸À¤¦ÃéÀ¿¿´°î¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÃéµÁ¤À¤±¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÅÞ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿º¢¤«¤éËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì±¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¡¢Å¨¤Ë²ó¤Ã¤¿Âº»á¤È¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤Ã¤¿Í§¾ð¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÁ°ÅÓ¤òµ¤¸¯¤¦°¦¾ð¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¤ÈÀµµÁ´¶¤ò¿Í°ìÇÜ»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÀµÀ®¤Ï°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¼·²ó¤É¤³¤í¤«¡¢Ìµ¸ÂÂç¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÈôÌö¤·Â³¤±¤ë±Ê±ó¤Ê¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÀµÀ®¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
