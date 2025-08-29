Xbox ワイヤレス コントローラー（パルスサイファー）

Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品に「Xbox ワイヤレス コントローラー」が追加された。

本商品は、より正確な操作を実現する新しいハイブリッド方向パッドを搭載したワイヤレスコントローラー。ゲーム画面をキャプチャーしたりシェアしたりできるシェアボタンも搭載されており、Xbox Series X|S/Xbox One/Windows PC/Android/iOSなど、さまざまなデバイス間で簡単にペアリングしたり切り替えしたりできる。

セールでは、カーボンブラック、パルスサイファーといった本体カラーの異なるモデルがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Xbox ワイヤレス コントローラー カーボンブラック】【Xbox ワイヤレス コントローラー パルスサイファー】