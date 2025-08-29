バドミントン混合ダブルスで五輪2大会連続銅メダル獲得の五十嵐（旧姓東野）有紗（29＝BIPROGY）が29日までに自身のインスタグラムを更新。結婚1周年を迎えたことを報告し、新婚旅行先の沖縄で撮影したウエディングフォトを披露した。

「Happy 1st Wedding Anniversary」と書き出すと、昨年8月に結婚を発表した元バドミントン選手、現コーチの五十嵐優氏との海辺でのウエディングドレス姿でのウエディングフォトをアップ。

「先月の沖縄の新婚旅行で記念にWedding Photoを撮りました この日はかんかん照りのお天気で、2人とも代謝が良過ぎて 汗だくで撮影をしました。笑 海の中に入った撮影も出来て、最後は2人でびちゃびちゃになりながら楽しく撮影できました＠sopochurari たくさんありがとうございました」と振り返った。

「あっという間の一年。これからもたくさん笑って、たくさん言い合いしましょう笑 いつも支えてくれてありがとうの気持ちでいっぱいです」と感謝を記した。

東野は桜本絢子（ヨネックス）とのペアで女子ダブルスでの28年ロサンゼルス五輪出場を目指す意向を表明している。