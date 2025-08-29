「もし葛飾北斎が食堂を開いたら？」がテーマのユニークカフェ『北斎食堂』が期間限定オープン！

東京・京橋のミュージアム「CREATIVE MUSEUM TOKYO」に隣接する、ミュージアム併設型カフェ『CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE』にて、「北斎食堂」が期間限定オープンします。

「北斎食堂」は、2025年9月13日 [土]〜11月30日 [日]の期間で開催される展覧会『HOKUSAI−ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』に合わせてオープンするもので、「もし北斎が食堂を開いたら？」という視点から着想を得た、展覧会連動のテーマカフェとなります。

カフェメニューは、波と富士を表現した蕎麦、独創的な青いオムライス、味や色の変化を楽しむ大福など、もし北斎が蕎麦屋だったら？ 洋食屋だったら？ 大福屋だったら？と想像力を膨らませた、独創的で多彩、フォトジェニックなメニューが提供されます。

冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏蕎麦

北斎ブルーオムライス

北斎のしわざバーガー

幾何学模様のばらちらし

色遊び大福 百面相セット（6個入り）

『HOKUSAI−ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』鑑賞の後は、江戸文化とアートが融合する次世代型の体験空間の中で、北斎の“もしも”のメニューを味わいながら、味覚‧視覚‧嗅覚を刺激するフード演出を楽しんでみてはいかがでしょう？

「北斎食堂」を、2025年9月13日（土）から11月30日（日）まで期間限定オープン。

HOKUSAI−ぜんぶ、北斎のしわざでした。展