小室哲哉×t-Ace×AICOによる「WOW WAR TONIGHT」公式カバー配信スタート 30周年の名曲がジャンルと世代を超えて再構築
H Jungle with tの大ヒット曲「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント」が、リリースから30周年を迎えた8月29日、ジャンルと世代を超えた公式カバー（公式UGC）としてデジタルリリースされた。今回のカバーには、原曲プロデューサーである小室哲哉本人が参加。“クズなRockStar”の異名を持ちHIP HOPチャートで存在感を放つt-Ace、圧倒的な歌唱力で韓国をはじめ国内外からも注目を集める新世代ボーカリスト・AICO（OVAL SISTEM）とのコラボレーションが実現した。
【写真】素敵な笑顔…！銀座で初の大型展を開催する（左から）小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登
きっかけは、t-Aceが過去に安室奈美恵の「SWEET 19 BLUES」をサンプリングした楽曲を発表していたことを小室が記憶していたことに始まる。近年の偶然の出会いを機に両者は対話を重ね、t-Aceが1990年代のJ-POPを深く聴き込んでいたことを知った小室が共鳴。「一緒に何かやろう」と意気投合し、名曲「WOW WAR TONIGHT」の新たな形での再構築が動き出した。
制作にあたっては、小室が現代のラップ表現を理解するため、t-Aceから直接指導を受ける場面もあったという。互いの音楽観をぶつけ合いながら、新しいエネルギーを吹き込んだコラボレーションとなった。
ミュージックビデオもきょう29日午後6時より公開予定となっている。
きっかけは、t-Aceが過去に安室奈美恵の「SWEET 19 BLUES」をサンプリングした楽曲を発表していたことを小室が記憶していたことに始まる。近年の偶然の出会いを機に両者は対話を重ね、t-Aceが1990年代のJ-POPを深く聴き込んでいたことを知った小室が共鳴。「一緒に何かやろう」と意気投合し、名曲「WOW WAR TONIGHT」の新たな形での再構築が動き出した。
制作にあたっては、小室が現代のラップ表現を理解するため、t-Aceから直接指導を受ける場面もあったという。互いの音楽観をぶつけ合いながら、新しいエネルギーを吹き込んだコラボレーションとなった。
ミュージックビデオもきょう29日午後6時より公開予定となっている。