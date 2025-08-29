垢抜け顔をつくる黄金比の眉＆アイメイク

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。メイク方法も、使うコスメも定期的にアップデートしているのに、なんだか垢抜けないとお悩みの方はいませんか？ もしかすると、目と眉の距離が関係しているかもしれません。そこで今回は、垢抜け顔をつくる黄金比眉＆アイメイクをご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

理想的な目と眉の距離って？

理想的な目と眉の距離はどのくらいだと思いますか？正解は、黒目の縦幅を2倍にした位置に眉下が来るのが理想とされています。メイクに入る前に、まずはご自身のバランスを鏡でチェックしてみましょう。

またカラーコンタクトを付ける場合は、コンタクトの着色直径によって、バランスが変わってくるので、カラーコンタクトを付けた状態でチェックしてくださいね。2倍の位置よりも上に眉下が来ていたら、目と眉の距離を近づけるメイク。2倍の位置よりも下に眉下が来ていたら、目と眉の距離を離すメイクをしていきましょう。

ただし昨今トレンドのアイメイクは、ニュートラルカラーで自然な立体感を作り、目の横幅を出して、長いまつげで目の縦幅を大きく見せる方法なので、まつげの長さの分少しだけ目と眉の距離を離す傾向にあります。自まつげが長い方や、エクステや付けまつげを使う場合は、その分を考慮してくださいね。

目と眉の距離を近づけたい場合のメイク

目と眉の距離を近づけたい場合は、アイシャドウの明るいベースカラーとミディアムカラーを混ぜてアイホール全体から眉下まで大胆に広げましょう。眉下まで色が入ることで、目元に奥行きが生まれます。

さらに、まつげを根元からしっかり上げることで、まつげが長く見え、まつげの毛先と眉までの距離が短くなるため、目と眉の間が近く見えます。

最後に、黒目の縦幅を意識しながら、眉の下のラインを描き足すようにアイブロウメイクをすると、よりバランスの取れた目元になります。

目と眉の距離を離したい場合のメイク

目と眉の距離を離したい場合は、アイシャドウをアイホールまでに留めて、あまり広げ過ぎないように注意しましょう。

まつげは、根元から上げすぎず、緩やかなカールを作ると、まつげの毛先と眉までの距離が空くため、目と眉を離して見せることができます。

さらに距離を離したい場合は、眉の下のラインを1mm程コンシーラーで消して、眉の上のラインを描き足すようにアイブロウメイクすると、より効果的です。

使用アイテム

・メロウブラウンアイズ EX-2／ケイト

・エクストリームジェルプレッソペンシルライナー04／クリオ

・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ

・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー05／クリオ

・ハイパーリフトマスカラ ブラックブラウン／ディーアップ

いかがでしたか？垢抜け顔をつくる黄金比眉＆アイメイクをご紹介しました。顔のパーツバランスはメイクである程度変えることができるため、ぜひ今回の方法を参考に、ご自身の理想的な目と眉の距離に近づけてみてくださいね！