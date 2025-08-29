これ小さいけどいい仕事するよ！「大人が使いやすい！」控えめだけど可愛い100均ポーチ

推し活用のポーチって、デザインが可愛すぎるものが多いイメージ…。大人は使いにくいことが多いですよね。そんな中、ダイソーに上品なデザインの推し活グッズが登場していました！色合いもデザインもシンプルな、コンパクトサイズのポーチ。可愛いリボンチャーム付きですが、控えめなので大人が使いやすいですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：リボン付カードサイズ型ポーチ（ピンク、ブルー）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

シンプルだけど意外と使い勝手抜群！ダイソーで見つけたカードサイズ型ポーチ

最近ダイソーでは、控えめで大人っぽいデザインの推し活グッズがたくさん登場しています！早速、気になるアイテムを購入してみました。

今回ご紹介するのは『リボン付カードサイズ型ポーチ（ピンク、ブルー）』。控えめながら可愛いリボンチャームが付いた、カードサイズのポーチです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売場に陳列されていました。

シンプルなデザインなのと、全面がクリア素材になっているため、中に入れた物がしっかり見えます。

スナップボタンでパチッとワンタッチで開くので、出し入れがしやすいです。

マチなしのスリムなタイプなので、缶バッジやアクスタなどスリムなアイテムの持ち運びに向いています。

小さな小物なら入るかなと思い、薬やミニボトルなどの小物を入れてみたところ、ギリギリではありますがなんとか収納することができました。

ほかにも、ICカードやポイントカードなどを入れてもよさそうです！

リボンがさりげないから大人でも使いやすい♡

ボールチェーン付きなので、バッグの持ち手などに取り付けて持ち運べます。

さりげないリボンが映えて、バッグチャーム感覚で使えますよ♡

リボンも大きすぎないので、大人でも使いやすいのがGOOD。

今回は、ダイソーの『リボン付カードサイズ型ポーチ（ピンク、ブルー）』をご紹介しました。

飴などの小さなお菓子や、イヤホン、ケーブルなどの持ち運びにも良さそうです！推し活のためだけでなく、小物の持ち運びにも便利なのでおすすめです。

気になる方は、ダイソーでお買い物の際にぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。