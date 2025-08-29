

「体調に合わせて食材を選んだり、旬のものを取り入れたりして、できるだけ多様な食材を取り入れるようにしています」とアグネス・チャンさん（写真：bluet／PIXTA）

今年70歳になったアグネス・チャンさんは、食事についても独自のこだわりを持っています。3食きっちりじゃなくてもいい。大事なのは、自分の体に合った「おいしいルール」を持つこと。小さな変化を楽しむこと。

著書『70歳、ひなげしはなぜ枯れない 心も体もしなやかでいるための45のヒント』から、一部を編集してお届けします。

1日3食にこだわらなくていい

私は今、1日2食のスタイルで生活しています。時間はだいたい11時と18時ごろ。朝食をとらないぶん、午前中は空腹の時間が長くなりますが、今の私にはこのペースがとても合っているように感じています。

といっても、厳格に決めているわけではありません。朝は野菜ジュースを作って飲んだり果物を少し食べたりすることもあります。

11時ごろの食事は、1日のメイン。お肉や魚なども取り入れて、バランスのよい食事を心がけています。

自宅で作るときは炭水化物を控えめにして、ご飯は少なめに。おかずを中心にした献立が多いです。パスタやパンも好きですが、毎日食べるというより「ちょっとしたぜいたく」として、時々楽しむようにしています。

夜は18時ごろ。仲間やスタッフと外食をするときは普通に食事をとりますが、家にいるときはスープが中心の献立です。肉や野菜を入れた具だくさんスープにすれば、それだけで栄養のバランスもとれますし、主食を控えればダイエット食にもなります。



朝ごはんがわりに飲んでいるスイカのジュースと、青リンゴ・ホウレンソウ・キュウリ・ショウガのジュース（写真：T＆A提供）

私はもともと生野菜のサラダがあまり得意ではないので、スープで野菜をしっかり摂るのが自分にとっての理想的なスタイルです。

60歳を過ぎた頃から、自然と1日2食になりました。当時いろいろな研究を読んで、「3食きちんと食べることが必ずしも正解ではないんだな」と感じるようになりました。

「3食きちんと食べる」は、重労働が当たり前だった時代の食習慣かもしれません。でも、あまりストレスは溜めたくないので、たまにはスナック菓子を食べたり、ケーキを食べたりすることもあります。

食事で私がもう1つ心がけているのは、できるだけ品目を多く摂るということ。体調に合わせて食材を選んだり、旬のものを取り入れたりして、できるだけ多様な食材を取り入れるようにしています。

私は昔からインスタント食品はあまり食べないのですが、最近は冷凍の野菜や果物をストックするようになりました。冷凍野菜は意外と栄養価も高く、スープに少し加えたいときなどとても便利。

冷凍のベリー類などは、お腹が空いたときに野菜ジュースに入れたり、牛乳や豆乳と一緒にスムージーにしたりして楽しんでいます。

食事はあえてルーティンにしない

朝ごはんや昼ごはんをルーティン化して、「毎日これを食べる」と決めている人もいるでしょう。そのほうが準備が楽だし、余計なことを考えずにすむという利点もあると思います。

でも私は、少しだけ手間がかかっても、その日の体調や気分に合わせて食事を選ぶほうが、なんとなく気持ちが整うような気がするんです。

「昨日はちょっと重かったから、今日は軽めにしよう」とか、「スーパーでおいしそうなトマトがあったから、今日はそれを使って何か作ろう」とか。そういうちょっとした「変化」につながる行為が、日常の中で頭を働かせるスイッチになるんです。

脳の活性化にもなりますし、自分自身の「今の状態」に目を向けるいい機会になります。

ちなみに、わが家では、子どもたちが小さい頃から、あまり生活のルールで縛ることはしていませんでした。

私は、生活のあらゆる場面で「自分で選ぶ」ことを大切にしてきました。でも、「今日、何が食べたい？」とただ聞くだけでは、うまく答えられないでしょう。

今日は冷蔵庫に何があるか、昨日は何を食べたか、明日は外食の予定があるか――そんな関連情報を与えてあげると、子どもは少しずつ自分が食べたいものを選ぶことができるようになります。

例えば、子どもがアイスを選ぶとき。私はいつも自分で選ばせました。そして、もしその味が気に入らなくても「ママのと交換する？」と言わずに「最後まで食べなさい」と言いました。

すると、次に選ぶときはよく考えるようになるし、他の人にひと口もらって味を確かめる工夫もするようになります。そうして少しずつ、失敗しない選び方を身につけていくのです。

起きる時間や勉強する時間も、なるべく自分で判断させるようにしていたんです。

「今日はやりたくない」という日もある。でもそれをどう扱うか、自分で選ぶ力を育ててほしかった。そうやって、自分の中で「何を選ぶか」を繰り返していくことで、判断力や自律性が育っていくのだと思います。

私が子育てで大切にしてきたのは、「そのとき、その場の状況に合わせて、自分で考えて行動する力を育てること」。予定通りにいかない日があっても、そこでイライラするのではなく、「じゃあどうしよう」と柔軟に対応できる力。

周囲の状況に合わせて、臨機応変にやるべきことを組み立てられる力を鍛えておけば、チャンスをつかみやすくなり、困難にも柔軟に対応できる。

私はそう信じてきました。

実際に子どもたちは今、それぞれが自分がやりたい仕事を十分に謳歌しています。

そして今、自分自身の食事についても、「毎日これを食べる」と決めつけない柔軟さを大切にしています。体の声を聞きながら、その日の気分や状況に合わせて変えていく。それが、今の私の食事スタイルです。

「巡り」を良くする食べ方を

健康の大前提として、私が一番大切にしているのは体の中の「巡り」です。とくに、「血液の巡りをよくすること」。血液は、栄養も酸素もホルモンも、体のすみずみにまで運んでくれる、大切な“流れ”です。

この流れが滞ると、リンパの流れも悪くなり、ホルモンの分泌もうまく働かなくなってしまいます。そうすると、代謝が落ちて、肌がくすんだり、むくんだり、なんとなく気分もどんよりしてしまう。

「食べ物」で巡りを整える

巡りを整える方法はたくさんありますが、私にとって一番の基本はやはり「食べ物」です。中国の薬膳では、赤いものは“血を巡らせ”、白いものは“体に潤いを与える”と言われています。

赤いものの代表は「赤身肉」。よく「お肉はあまり体に良くない」と言われることもありますが、私はそうは思っていません。実は私自身、魚よりお肉派です。

もちろん食べすぎは良くないけれど、とくに高齢者にとっては、適度な赤身肉の摂取が筋力や心血管の健康を保つのにも役立つとされているそうです。とくに鉄分やビタミンB群が豊富なレバーは、血液の質を高めてくれる食材。焼き鳥もおいしいし、ニラレバなどは、巡りを良くする最強のメニューです。





なぜなら、ニラやにんにくのような辛みのある野菜も薬膳の考え方では、どちらも体を温めて、「気」や「血」の流れを促してくれる作用があるとされています。

私はにんにくはあまり得意ではないのですが、体の調子を整えるために、ほうれん草の炒め物に使ったり、パンの上にバターを塗り、潰したにんにくをのせて焼いた「ガーリックトースト」にしたり、ときにはにんにくチップを作って楽しんでいます。

もちろん、これらの食材がすべての人に合うわけではありません。体質やその日の体調によって、「赤と白」の食材も、自分に合った分量や組み合わせで、無理なく取り入れるのがいいと思います。

年齢を重ねると、若い頃のようにたくさん食べることが難しくなります。だからこそ、「どれだけ食べるか」よりも、「何を食べるか」が大事になりますね。

（アグネス・チャン ： 歌手・エッセイスト・教育学博士）