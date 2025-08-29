犯人は誰？考察心理テストでわかる！「あなたの本当の味方」

人は“わからないことを知りたい”という本能を持っています。考察ドラマが人気なのも、そんな欲求や興味をかきたてられるのが一因かもしれません。今回お届けするのは、誰が犯人か？を推理することから、「あなたの本当の味方」がわかるテスト。さっそく謎を解き明かしてください。

「あなたの本当の味方」がわかる心理テスト

Ｑ：若手俳優が交通事故にあいました。幸い軽傷。彼にけがを負わせたのは誰？

A：大型トラックの運転手

B：免許を取ったばかりの少年

C：赤ちゃんを育てているママ

D：70代のおばあちゃん

このテストでわかることは？

深層心理において、一見バッドなイメージに見える事柄や人物には、プラスの要素が投影されていると考えられています。

そのため、選んだ答えから、「あなたの本当の味方」を調べることができるのです。

A：「大型トラックの運転手」を選んだ人の本当の味方…厳しいことをハッキリ言ってくれる人

Aを選んだ人は、正義感が強い熱血漢タイプ。弱いモノいじめが嫌いで、権力や持論を振りかざしてくるタイプには、正々堂々と立ち向かおうとする傾向がありそう。

そんなあなたの本当の味方は、厳しいことをハッキリ言ってくれる人。良くも悪くもストレートで、時に自分しか見えなくなりがちなあなたに、“ダメなことはダメ”と伝えるなど、きちんと意を唱えて、正規ルートへと戻してくれるような人物と言えます。

B：「免許をとったばかりの少年」を選んだ人の本当の味方…ロジカルなリアリスト

免許をとったばかりの少年は、“若さ”を象徴します。この答えを選んだ人は、精神的な熟成度が低めで、夢見がちなところがあるみたい。

あなたの本当の味方は、ロジカルなリアリスト。今置かれている現実をきちんと伝えてくれて、今後どうしたらいいのか？論理立てて教えてくれる人です。痛いところをついてくる相手に最初は苦手意識を抱くかもしれないけれど、遠ざけたりせず、オープンハートで接してください。

C：「赤ちゃんを育てているママ」を選んだ人の本当の味方…共感力の高いハートフルなタイプ

赤ちゃんを育てるのは、神経も体力も使う大変な仕事です。そんなことをやっているママを連想したあなたは、心優しく穏やか。実際怒ったり、イライラしたりすることも少ないかも。

あなたの本当の味方は、共感力の高いハートフルなタイプ。ストレスや疲れを溜めがちなあなたの内面の苦しみに気づき、そっと寄り添ってくれるような人物でしょう。困っているとき、いつも声をかけてくれる人に注目してみて。

D：「70代のおばあちゃん」を選んだ人の本当の味方…アイディア豊富でフットワークの軽いタイプ

常識的で、地に足の着いたタイプと言えば、この答えを選んだ人。突拍子もないことを言ったり、やったりすることはなく、いつも落ち着いた雰囲気を漂わせた大人の女性でしょう。

本当の味方は、アイディア豊富でフットワークの軽いタイプ。平凡で安全な選択をしがちなあなたにたくさんの気づきをくれて、刺激的な人生へとアップデートしてくれるような人です。年下や後輩の中にそんな頼れるバディがいるかもしれません。