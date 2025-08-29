»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡×¿³µÄÆþ¤ê¤Ë»¿ÈÝ¡Ä°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô¤Î¾òÎã°Æ¤Ë¡È¹çÍýÅªº¬µò¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê°Ê²¼¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÎÍ¾²Ë»þ´Ö¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò°ìÆü2»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤ò25Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤Ë¤è¤ë°Õ¸«¤ÏÌó7³ä¤¬¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¼¨¤·¤Æ¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑµ¬À©¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö²ÈÄíÆâ¤Î°Õ»×·èÄê¤Ø¤Î²ðÆþ¡×¤«¡Ö»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¡×¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¡ÊIT¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡§°æ¾å¥È¥·¥æ¥¡Ë
¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤òµ¬À©¤¹¤ë¾òÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡×¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤òµ¬À©¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¡¢2020Ç¯7·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë7Îã¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¼Ö»þ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤¬°ãÈ¿¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Êâ¹ÔÃæ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊä´°¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ë¡ÖÄÌÏÃ¡×¤ä¡ÖÁàºî¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÀ»Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍøÍÑ»þ´Ö¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¡¢À©¸Â¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤Ïº£²ó¤ÎËÌÀ»Ô¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
½ô³°¹ñ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Ê¤É¤Ç³Ø¹»Æâ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÉô¤Î½£¤Ç¤â»ÈÍÑ¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤«¤é»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤ÎÀ©¸Â¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï27Æü¤Ë¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Î¥¹¥Þ¥ÛÅù¤Î·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤¬¹ñ²ñ¤Ç²Ä·è¡£2026Ç¯¤Î¿·³Ø´ü¤«¤é»Ü¹ÔÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¿Í¤â´Þ¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤òµ¬À©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëËÌÀ»Ô¤Î¾òÎã°Æ¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÆÍ½Ð¤·¤¿»î¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö»Å»ö¤äÊÙ¶¯°Ê³°¡×¤È¤¤¤¦À©Ìó¤òÀß¤±¤Æ¤Î»ÈÍÑµ¬À©¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂç¤¤¤¡£»ÈÍÑ»þ´Öµ¬À©¤Ï¡Ö¤ä¤ê²á¤®¡×¤Ê¤Î¤«
¾òÎã°Æ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç»¿ÈÝ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ä°æÀî°Õ¹â»á¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÈÝÄê¤Î°Õ¸«¤òÅê¹Æ¡£ËÌÀ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î¾¡¤ÁÇÏÅêÉ¼¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÍ¾²Ë»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤¹»öÂÖ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÏÀµÄ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»Ô¡¦¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡ÊÀ¸³èÅù¤Ë¡Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð2»þ´Ö¤¬3～5»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼±¼Ô¤äµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë²ÈÄíÆâ¤Î°Õ»×·èÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë²ðÆþ¡×¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¡×¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¼¨¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¸À¤¬Äè¤µ¤ì¡¢¾òÎã°Æ¤Î¾åÄø¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤è¤¦Í¡¤¹À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÍøÍÑ»þ´Ö2»þ´Ö¡×¤Îº¬µò¤È¤Ï
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¾òÎã°Æ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍøÍÑ»þ´Ö¤ò2»þ´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
Ê¿À®25Ç¯ÅÙ¡Ê2013Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤éËèÇ¯¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤È¾ðÊó¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¿·¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÇÁ´Ç¯Âå¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬3»þ´Ö1Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢NHKÊüÁ÷Ê¸²½¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë2021Ç¯¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¤ÎÀ¸³è»þ´ÖÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç1Æü¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ1»þ´Ö18Ê¬¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ö2»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤è¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Éâ»ÔÄ¹¤Ï¾òÎã°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤¬¤¿¤á²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤¬Ã¼½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¸¦µæÈÉ¤¬2013Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í¤ÎÌó421Ëü¿Í¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È°ÍÂ¸¡×¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢13～18ºÐ¤Ç¤ÏÌó52Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ØÎÏÄã²¼¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬°å³Ø³¦¤«¤é¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¤äÌôÊª°ÍÂ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦°å³ØÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤È¤·¤ÆÇ§Äê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ï2019Ç¯¤Ë¥²ー¥à¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¡Ö¥²ー¥à¾ã³²¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¼ÀÉÂÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡×¤¬Î´À¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥²ー¥à¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Îµ¬À©¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¬¤ÁÌµÍý¶Ú¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¾õ¤Ç¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤¬ÌÀ³Î¤ËÉÂµ¤¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï·¼È¯¤ä¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤¬ÂÅÅö¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¾òÎã¤Ë¤·¤Æ¡Ö²ÈÄí¤Ç¤ÎÅ¬ÀµÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹¡×¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤òÀß¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤ê²á¤®¡×¤È»ØÃÆ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡£È³Â§¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡©
ËÌÀ»ÔÂ¦¤Ï¡¢¼«¼£¤ÎÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤ò¼¨¤·¡¢¹ÔÀ¯±¿±Ä¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡ÖÍýÇ°¾òÎã¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢È³Â§Åù¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
Ã±½ãÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¡ÈÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¶Ø»ß¾òÎã¡É¤Ï¡¢ÂçÏÂ»Ô¤¬»Ü¹Ô¸å¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÔÆâ¤ÎÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¸º¾¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÍ¤ËÈ³Â§¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±»Ô¤Ï¡Ö·¼È¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾òÎã¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âËÌÀ»Ô¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ðµ¿ÌäÅÀ¤¬»Ä¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤ÎÍ¾²Ë»þ´Ö¤ÎÄêµÁ¤¬Û£Ëæ¤À¡£»Å»ö¤ä³Ø½¬°Ê³°¤¬¤¹¤Ù¤ÆÍ¾²Ë»þ´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢Éû¶ÈÅù¥À¥Ö¥ë¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Í¾²Ë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë2»þ´Ö¤ò¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¸Ä¿Í¤Î°Õ»×¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¸ý½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤Îµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ¹³¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤¬¿Æ¤Î½êÍµ¡´ï¤ò¾¡¼ê¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ä¡¢ÁÄÉãÊì¤ËÍê¤ß¹þ¤ó¤ÇÅÐÏ¿¤ä·èºÑ¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë·üÇ°¤â¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¹â°ÍÂ¸¤Ï¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×
2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿Æ»Ò¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Æ¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ö¹â°ÍÂ¸·¿¡×¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î78.5¡ó¤¬¡Ö¹â°ÍÂ¸·¿¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¡×¤Ï¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤È¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤òµ¬À©¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÂç¿Í¤«¤éÈÏ¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ö²ÈÄíÆâ¤Ç¥ëー¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢´Î¿´¤ÎÂç¿Í¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«°²½¤Î·üÇ°¤µ¤¨¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´¤ÊÀ®°é¤Ë°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È·öÅÁ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¶Ó¤Î¸æ´ú¤Î²¼¡¢¥¹¥±ー¥×¥´ー¥È¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
µ¬À©¤Ë¤è¤ëÇÓ½ü¤è¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶¦Â¸¤òÌÜ»Ø¤¹――¡£Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Êý¸þÀ¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ °æ¾å ¥È¥·¥æ¥
1964Ç¯µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¶È¡£²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ1998Ç¯¤è¤ê¼èºà¼¹É®³èÆ°¤ò³«»Ï¡£IT¡¢¥Í¥Ã¥È¤«¤é»þ»öÌäÂê¤Þ¤Ç³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¡¢´ó¹Æ¤ª¤è¤Ó ÏÀÉ¾Â¿¿ô¡£´ë¶È¤ª¤è¤Ó³Ø½Ñ¥È¥Ã¥×¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢½ñÉ¾¤âÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£