◇ナ・リーグ フィリーズ19―4ブレーブス（2025年8月28日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が28日（日本時間29日）、本拠でのブレーブス戦に「2番・DH」で先発出場。自身初の1試合4本塁打で球団記録となる1試合9打点をマークし、チームの大勝に貢献した。

初回1死の第1打席で相手先発・クワントリルのカーブを捉え、右翼中段席に特大の46号ソロ。これでドジャース・大谷翔平を抜き、ナ・リーグ本塁打王争いで単独トップに立った。

さらに4回1死二塁の第3打席では相手2番手・コックスのカーブを同じように狙って右翼ポール際に47号2ラン。今季4度目の1試合2発に本拠ファンもお祭り騒ぎで喜んだ。

これだけにとどまらず、12―3で迎えた5回1死一、二塁の第4打席でもコックスの外角直球を捉え、左中間席へ48号3ラン。圧巻の1試合3発に本拠ファンは驚がく。ベンチのナインも驚きながら3発を称えた。

極めつけは15―4で迎えた7回1死一、二塁の第5打席だった。打席に入った瞬間から本拠ファンは立ち上がって「MVP」コールを送り、4発目に期待を寄せた。

その期待通り、相手3番手・スエロのチェンジアップをフルスイング。ライナー性の打球は右翼席にひとっ飛びし、自身初の1試合4本塁打で49号をマークした。本拠ファンは“まさか”という表情で総立ち。「MVP」コールはさらに大きくなり、ダイヤモンドを一周する背番号「12」を称えた。

ベンチに戻ったシュワバーも自ら“信じられないよ”というような表情で笑顔で首を振り、笑っていた。

8回の第6打席は大量リードを許したブレーブスが内野手ブルーハンを“野手登板”させ、1死一、二塁から緩いスライダーを振り抜いたが打ち上げてしまい、左飛。惜しくも5発目とはならず、少し悔しそうに天を見上げた。

それでも1試合4発はメジャー11年目でキャリア初の快挙。49号でこの日、試合がなかった大谷に4本差を付け、本塁打王争いで独走態勢に入った。

また、1試合9打点もフィリーズの球団記録。119打点まで伸ばし、打点王争いでも独走している。

シュワバーの勢いに後押しされた打線は20安打19得点と大爆発。ブレーブスに大勝し、連敗を3で止めた。

試合後、インタビューに応じたシュワバーは「良い夜だった。皆にとって楽しい夜だった」と笑みを浮かべ、3点を先制された直後の初回裏にチームとして自身を含め3発が飛び出し逆転したことに「失点を取り戻すために重要だった」とうなずいた。

前日までのメッツ3連戦で3連敗を喫していただけに「素晴らしい勝利」と安堵した。