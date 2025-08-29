　メキシコサッカー連盟(FMF)は現地時間28日、日本代表や韓国代表と対戦するメキシコ代表メンバーを発表した。

　6月のCONCACAFゴールドカップメンバーだった40歳GKギジェルモ・オチョアは招集外。フルハムのFWラウール・ヒメネスやフェイエノールトでFW上田綺世と同僚だったミランFWサンティアゴ・ヒメネスなどは選出されている。

　東京オリンピック組からはDFホルヘ・サンチェス、DFセサル・モンテス、DFヨハン・バスケス、FWロベルト・アルバラド、FWディエゴ・ライネス、FWアレクシス・ベガが選ばれた。日本とは東京五輪で2回戦い、グループリーグでは日本が2-1で勝利し、3位決定戦ではメキシコが3-1で勝利。ライネスは東京五輪で10番を背負い、ベガは3位決定戦でゴールを奪っている。

　監督は元日本代表指揮官のハビエル・アギーレ氏。2014年8月から15年2月まで日本を率いて、以降はマジョルカなどで監督を務めた。昨年7月よりメキシコ代表監督に就任している。

　メキシコは6日に日本と、9日に韓国とそれぞれアメリカで対戦する。

▽GK

ルイス・アンヘル・マラゴン(クラブ・アメリカ)

ラウル・ランゲル(グアダラハラ)

カルロス・モレノ(パチューカ)

▽DF

ロドリゴ・ウエスカス(コペンハーゲン)

ホルヘ・サンチェス(クルス・アスル)

セサル・モンテス(ロコモティフ・モスクワ)

ヨハン・バスケス(ジェノア)

フアン・サンチェス・プラタ(ティグレス)

ヘスス・オロスコ(クルス・アスル)

ヘスス・ガジャルド(トルーカ)

マテオ・チャベス(AZ)

▽MF

エドソン・アルバレス(フェネルバフチェ)

エリック・リラ(クルス・アスル)

マルセル・ルイス(トルーカ)

カルロス・ロドリゲス(クルス・アスル)

オルベリン・ピネダ(AEKアテネ)

エリック・サンチェス(クラブ・アメリカ)

▽FW

ロベルト・アルバラード(グアダラハラ)

ディエゴ・ライネス(ティグレス)

セサル・ウエルタ(アンデルレヒト)

ラウール・ヒメネス(フルハム)

サンティアゴ・ヒメネス(ミラン)

イルビング・ロサノ(サンディエゴFC)

アレクシス・ベガ(トルーカ)

ヘルマン・ベルテラメ(モンテレイ)