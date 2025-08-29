森保Jと戦うメキシコ代表メンバー発表!! 監督はアギーレ氏、東京五輪組から10番FWディエゴ・ライネスら多数選出
メキシコサッカー連盟(FMF)は現地時間28日、日本代表や韓国代表と対戦するメキシコ代表メンバーを発表した。
6月のCONCACAFゴールドカップメンバーだった40歳GKギジェルモ・オチョアは招集外。フルハムのFWラウール・ヒメネスやフェイエノールトでFW上田綺世と同僚だったミランFWサンティアゴ・ヒメネスなどは選出されている。
東京オリンピック組からはDFホルヘ・サンチェス、DFセサル・モンテス、DFヨハン・バスケス、FWロベルト・アルバラド、FWディエゴ・ライネス、FWアレクシス・ベガが選ばれた。日本とは東京五輪で2回戦い、グループリーグでは日本が2-1で勝利し、3位決定戦ではメキシコが3-1で勝利。ライネスは東京五輪で10番を背負い、ベガは3位決定戦でゴールを奪っている。
監督は元日本代表指揮官のハビエル・アギーレ氏。2014年8月から15年2月まで日本を率いて、以降はマジョルカなどで監督を務めた。昨年7月よりメキシコ代表監督に就任している。
メキシコは6日に日本と、9日に韓国とそれぞれアメリカで対戦する。
▽GK
ルイス・アンヘル・マラゴン(クラブ・アメリカ)
ラウル・ランゲル(グアダラハラ)
カルロス・モレノ(パチューカ)
▽DF
ロドリゴ・ウエスカス(コペンハーゲン)
ホルヘ・サンチェス(クルス・アスル)
セサル・モンテス(ロコモティフ・モスクワ)
ヨハン・バスケス(ジェノア)
フアン・サンチェス・プラタ(ティグレス)
ヘスス・オロスコ(クルス・アスル)
ヘスス・ガジャルド(トルーカ)
マテオ・チャベス(AZ)
▽MF
エドソン・アルバレス(フェネルバフチェ)
エリック・リラ(クルス・アスル)
マルセル・ルイス(トルーカ)
カルロス・ロドリゲス(クルス・アスル)
オルベリン・ピネダ(AEKアテネ)
エリック・サンチェス(クラブ・アメリカ)
▽FW
ロベルト・アルバラード(グアダラハラ)
ディエゴ・ライネス(ティグレス)
セサル・ウエルタ(アンデルレヒト)
ラウール・ヒメネス(フルハム)
サンティアゴ・ヒメネス(ミラン)
イルビング・ロサノ(サンディエゴFC)
アレクシス・ベガ(トルーカ)
ヘルマン・ベルテラメ(モンテレイ)
6月のCONCACAFゴールドカップメンバーだった40歳GKギジェルモ・オチョアは招集外。フルハムのFWラウール・ヒメネスやフェイエノールトでFW上田綺世と同僚だったミランFWサンティアゴ・ヒメネスなどは選出されている。
東京オリンピック組からはDFホルヘ・サンチェス、DFセサル・モンテス、DFヨハン・バスケス、FWロベルト・アルバラド、FWディエゴ・ライネス、FWアレクシス・ベガが選ばれた。日本とは東京五輪で2回戦い、グループリーグでは日本が2-1で勝利し、3位決定戦ではメキシコが3-1で勝利。ライネスは東京五輪で10番を背負い、ベガは3位決定戦でゴールを奪っている。
メキシコは6日に日本と、9日に韓国とそれぞれアメリカで対戦する。
▽GK
ルイス・アンヘル・マラゴン(クラブ・アメリカ)
ラウル・ランゲル(グアダラハラ)
カルロス・モレノ(パチューカ)
▽DF
ロドリゴ・ウエスカス(コペンハーゲン)
ホルヘ・サンチェス(クルス・アスル)
セサル・モンテス(ロコモティフ・モスクワ)
ヨハン・バスケス(ジェノア)
フアン・サンチェス・プラタ(ティグレス)
ヘスス・オロスコ(クルス・アスル)
ヘスス・ガジャルド(トルーカ)
マテオ・チャベス(AZ)
▽MF
エドソン・アルバレス(フェネルバフチェ)
エリック・リラ(クルス・アスル)
マルセル・ルイス(トルーカ)
カルロス・ロドリゲス(クルス・アスル)
オルベリン・ピネダ(AEKアテネ)
エリック・サンチェス(クラブ・アメリカ)
▽FW
ロベルト・アルバラード(グアダラハラ)
ディエゴ・ライネス(ティグレス)
セサル・ウエルタ(アンデルレヒト)
ラウール・ヒメネス(フルハム)
サンティアゴ・ヒメネス(ミラン)
イルビング・ロサノ(サンディエゴFC)
アレクシス・ベガ(トルーカ)
ヘルマン・ベルテラメ(モンテレイ)