【漫画を読む】復習のイメージを覆す、明日から使える記憶定着術とは…

この記事では、『マンガでわかる 東大勉強法』を上梓した西岡壱誠さんに、東大生の親が何気なくやっていることを教えていただきました。

東大生の親は教えない

東大生の親にアンケートやインタビューをしていると、意外なことに気づかされます。それは「勉強を直接教えている親がほとんどいない」という事実です。小学生の頃に多少サポートをしていたという家庭はありますが、中学・高校になると学校や塾に任せ、親は勉強に介入しないパターンが圧倒的に多いのです。

勉強を教えていないにもかかわらず、子どもの成績は高い状態でキープされて、東大に合格している……これはいったい、なぜなのでしょうか？ 僕は、その理由の一つとして「教えないけど、聞く」という姿勢があるのではないかと考えています。

「聞く」といっても、知識を試すように「これ覚えてる？」「これ知ってる？」と問うのではありません。むしろ逆で、東大生の親の多くは、「今日ってどんな勉強をした？」「どんなことを学んだの？」と、授業や学びそのものに興味を示して質問する習慣があるのです。

たとえば、一緒に帰る電車や車の中、ご飯を食べているとき、学校から帰ってきて「おかえり」と声をかける瞬間など、さりげない場面で「今日はどんなことを学んだの？」と問いかける。すると、子どもは「数学を勉強した」という表面的な答えではなく、その中身を語ります。

「数学でこういう公式を学んだけど、ちょっと難しくて……」

「世界史でこの事件を学んだんだけど、最近のニュースとつながる気がして……」

といった具合に、授業内容や自分の感想を自然に話すのです。

このやりとりは、単なる会話に見えて、実は重要な学習効果を持っています。授業で学んだことを人に話すことで、学びを思い出すことになります。このようにして授業の内容をもう一度再現することは、強力なアウトプットの練習になるからです。人間は「思い出して話す」という行為を通じて、学んだことを長期記憶に定着させやすくなります。

つまり、親が「教える」のではなく「聞く」ことで、子どもは自然に授業内容を復習することになる。しかも、それが日常の雑談の延長で行われるので、負担感や抵抗感が少ないのです。

逆に、このような経験がないと、子供は「学んだ内容を再現する」という機会が乏しくなってしまいます。授業を聞いて、聞きっぱなしになってしまうわけです。「あれ、今日はどんなことを学んだんだっけ？」と考えを巡らせることによって、学びを復習することになります。

アウトプットが記憶を強化する

「復習」というと多くの人がノートや参考書を見ないとできないものだというイメージを持っていると思いますが、実際にはそんなことはまったくなく、ノートや参考書を見ないで頭の中だけでどれだけ学びを再現できるかというのも重要です。ノートや参考書を見て復習するのは、いわばヒントがある状態で復習するのと同じことです。ヒントを見ながら問題を解いたとしても、本当の実力ではないですよね。それと同じように、しっかりと「学んだ内容を何も見ずに再現する復習」というのも必要なことなのです。

『マンガでわかる東大勉強法』では、この復習の方法について、「授業を要約する訓練」が紹介されています。「今日何を学んだのか」を要約して他の人に伝えられる状態になろう、ということですね。

このように東大生の親に共通するのは、「家庭を知識の確認テストの場にしない」こと。親が一方的に正解を与えるのではなく、子どもに話させることで「考える」「説明する」力が育ちます。これは入試の記述問題や面接、小論文にまで直結する力です。

日頃のささやかな会話を大切に

結局のところ、親ができる最も大きな支援は「教えること」ではなく、「聞いてあげること」。日常のささやかな会話を通して、子どもは学びを深め、自分の言葉で説明する習慣を身につけていきます。





（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）