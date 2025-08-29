スケジュール管理が楽になる！ちょっと変わった100均の手帳

毎日の予定をスッキリまとめたいのに、仕事とプライベートがごちゃついて困る…そんな人にぴったりのスケジュール帳をセリアで見つけました！デザインは上品で持ち歩きやすく、機能面もユニーク。自分と家族、仕事とプライペートの予定を分けて管理できたり、人との関わりまで記録できるあっと驚く工夫が満載です♡

再来年まで使える！ちょっとめずらしい機能付きのスケジュール帳をセリアで発見！

「今年こそ予定をきちんと整理したい！」と毎年手帳売り場を覗いては悩む筆者。

カレンダーだけでは仕事と家族の予定がごちゃまぜになり、結局あとで見返したときに「あれ？これ誰の予定だったっけ」と慌てることがしばしば。

そんなときにセリアで見つけた手帳が、まさに理想の仕様だったのでご紹介します！

A5サイズで持ち歩きやすく、バッグにもすっきり収まるちょうどいい大きさ。ナチュラルフェミニンな表紙デザインはさりげなく上品で、オフィスでも家庭でも違和感なく使えます。

ビニールカバーが付いているので、カバンの中で擦れても汚れにくく、長くきれいなまま使えそうなのも嬉しいポイントです。

手帳というと1月始まりのものが多いですが、この手帳は2025年10月始まりで、今年の秋から使えます。

2027年3月までの約1年半にわたって長く使えるので、年末のタイミングで慌てて買い替える必要がなく、余裕を持ってスケジュールを継続管理できます。

予定を色分け管理して一目で把握できる！

特に便利だと感じたのは、予定を色分けで管理できるスペース。列を分けて記入できるので、仕事・家族・自分の予定を別々に管理でき、一目で把握しやすいです。

「この日は子どもの行事と会議が重なっている」などがすぐに判断できるので、調整がスムーズに。

スケジュール帳には絶対ほしい年間一覧や…

マンスリーページなど基本的な構成が整っていて、使いやすそうです。

ちょっとめずらしいのが、「おつきあいの記録」というページ。いただいたものや贈ったものをメモでき、贈り先や名目、品物、金額などを記録できます。

お歳暮や誕生日プレゼントなど、つい忘れてしまいがちなやり取りも一目でわかり、被りを防げるのが実用的。冠婚葬祭の記録にも活用できそう。

ページの後半には罫線のメモページも。ちょっとしたメモを取るときに便利なので地味に嬉しいです。

持ち歩きやすさとデザイン性を兼ね備えていて、予定管理をしっかりフォローしてくれそうな1冊に出会えました♡

コンパクトさを求めるならこちらもおすすめ！

もうひとつご紹介したいのが、セリアの『パスポートサイズ 中綴じノート』。ニュアンスカラーにゴールドの羅針盤のワンポイントが上品でおしゃれ。

ポケットサイズで持ち運びやすく、カフェなどの小さなテーブルでもさっと取り出して書き込みやすいサイズです。

筆者は旅行好きさんに人気のトラベラーズノートのように使っています。旅先の思い出を書き留めたり、観光地のスタンプを押したり…。

方眼タイプで書き込みやすく、旅の記録から日常使いまで何にでも使える1冊です。セリアにお買い物に行った際は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。