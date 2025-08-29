全部買い換えたいレベル！「陶器以外はちょっと…」って概念を覆した100円食器

近頃はプラスチック製の食器も数多く見かけますが、あまりデザインで気に入るものに出会えなかった筆者。屋外で使う分には良いのですが、せっかくお家で使うなら、高級感のある陶器製がいいな〜なんて思っていました。そんなプラ食器の常識を覆すアイテムがダイソーにありました！早速ご紹介していきます♪

商品情報

商品名：穂 茶碗 12.5cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W125×D125×H61mm

販売ショップ：ダイソー

陶器以外は使いたくない…と思ってたけど！ダイソーで高級感のあるお茶碗を発見

お茶碗にこだわりがある筆者。近頃はプラスチック製の食器も数多く見かけますが、どこかチープな印象…少々重たくても、陶器製のお茶碗を好んで使用していました。

そんな時にダイソーで見つけたのが、こちらの『穂 茶碗 12.5cm』。サイズは約W125×D125×H61mm。お値段は￥110（税込）でした。

マットな質感で高級感のあるお茶碗ですが、持ってみるとビックリ！軽くてスッと持ち上がるんです。それもそのはず。こちらの食器はポリプロピレン製。重厚感のあるデザインなので、このギャップには驚きました。

全部これに変えたくなる！ダイソーの『穂 茶碗 12.5cm』が使いやすいんです♡

実際に白米をよそってみました。シックなお茶碗なので、お米が映えますよね。また、お茶碗の表面に凹凸があるので、米粒がへばりつきにくいのもGOOD。残さずキレイに食べられますし、軽いので手が疲れにくいのが嬉しいです。

お米がへばりつかないので、お茶碗を洗いやすいのも魅力。陶器に比べて割れにくいので、扱いやすさ抜群です。耐熱温度は約140度で熱湯OK。食洗機や乾燥機の使用はもちろん、電子レンジでのあたためも可能な優れもの。家中のお茶碗を全てこれに取り替えたいほど、気に入ってしまいました♡

併せておすすめしたい食器が、この『深月レンジ食器（丸皿、21cm、黒）』。こちらもポリプロピレン製で、軽くてスリムなのが特徴。収納スペースを取らず、ワンプレート料理にもピッタリですよ♪

今回はダイソーの『穂 茶碗 12.5cm』と『深月レンジ食器（丸皿、21cm、黒）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。