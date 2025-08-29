“新たな日向坂46の姿”表現 金村美玖＆小坂菜緒Wセンター「お願いバッハ！」MV公開
【モデルプレス＝2025/08/29】日向坂46が、9月17日に15枚目シングル「お願いバッハ！」をリリース。8月28日には、公式YouTubeチャンネルにてMVが公開された。
【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブで決意表明
今作は二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務め、二期生から四期生までの全19人が参加。「NEW CLASSIC」というテーマのもと、音楽の上で1つになる19人を描いており、強い意志を持って次のステージへ踏み出す、新たな日向坂46の姿を表現している。
全編北海道で撮影しており、間奏でバッハの楽曲「G線上のアリア」が流れるシーンでは、地上に大きく描かれた五線譜の上で、実際にその場面で使用されているピアノ譜面の音符の存在としてメンバーが配置され、金村＆小坂のWセンターがその中をすり抜けながら優美にペアダンスをしている姿が印象的だ。MUSIC VIDEOの監督は、三石直和氏が務めた。
日向坂46は、一期生が全員卒業し、二期生から五期生までの新生・日向坂46として臨む、初めての全国ツアー”日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」”も決定している。新しい楽曲がグループにどのような彩りをもたらすのか。（modelpress編集部）
◆日向坂46、金村美玖＆小坂菜緒「お願いバッハ！」MV解禁
