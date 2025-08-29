大人気「mojojojo」のカレンダーが初登場！壁掛けと卓上タイプ、どっちもかわいくて欲しくなる…
SNS上で話題のぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」から、「mojojojoカレンダー2026」が登場！
カレンダーは、2025年8月29日（金）より全国の書店・雑貨店で順次販売されます。
「mojojojoカレンダー2026」が欲しい！
2013年から作家として活動するAyumi Ozさんが展開する「mojojojo」。ぬいぐるみシリーズ「Todd Friends（トッドフレンズ）」のフィギュアマスコットガチャは、登場以来、売り切れを繰り返すほどの人気なんです。
「mojojojoカレンダー2026」は、mojojojo初のカレンダー。マンスリー形式の日曜始まりで、2026年1月〜12月までのカレンダーが収録されています。
毎月さまざまなぬいぐるみの表情を眺めることができて、見るたびにほっこりした気分になりそうです。
デスクに置きたい『卓上』と『壁掛け』タイプ
「mojojojoカレンダー2026」は、スクエアの『壁掛け』（税込1738円／W25.5cm×H52cm※開いた時）と『卓上』（税込1188円／W12.8cm×H18.2cm）の2種類がお目見え。
メインの写真だけでなく、日付欄の空白にもかわいいぬいぐるみの姿がプリントされているので、細部までじっくりチェックしてみてくださいね。
『壁掛け』タイプは、予定を書き込めるスペースがたっぷりあるので、予定が多い人にもぴったりです。
mojojojoステーショナリーなども販売中だよ
カレンダーのほかにも、3種類のスクエアメモや付箋、ステッカー、B6サイズのノートなど、mojojojo好きにはたまらないグッズが続々登場しています。
mojojojoステーショナリーは、全国の書店・雑貨店にて8月下旬から販売されるので、カレンダーとあわせてぜひチェックしてみてくださいね。
活用シーンにあわせてカレンダーをチョイスして
「mojojojoカレンダー2026」は、2026年1月始まり。
活用シーンにあわせて、壁掛けタイプか卓上タイプをゲットしてみてはいかがでしょう？
取り扱い店舗一覧
https://hon-hikidashi.jp/goods/72552/
mojojojo公式Instagram
@mojojojogram
©Ayumi Ozaki
参照元：日本出版販売株式会社 プレスリリース
