「Victrix Pro FS」パープル

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にVictrixのアーケードコントローラー「Pro FS」が追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。

本製品は、航空機なみの耐久性を誇る1枚のアルミニウムから作られているため安心して持ち運べるアーケードコントローラー。三和電子の30mmボタンと特許取得のリンク2デタッチャブルジョイスティック、三和JLFベースにより、ゲームの勝利につながる動きを実現。人間工学に基づいたボタンレイアウト、6.28度の手首部分の傾斜、背面にある内蔵フォームラップパッドにより、快適な操作性を提供する。

内蔵のモード切り替えスイッチを使用して、PS5/PS4/PCの環境を選択することが可能。背面のパネル内には、付属の六角レンチを使って簡単にカスタムやアップデートができるパーツが機能的に収納されている。次世代ゲーム「Mortal Kombat」、「Street Fighter」、「Tekken」、「Soul Calibur」、「Dragon Ball」などの格闘ゲーム用にチューンアップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【「Victrix Pro FS」ホワイト】