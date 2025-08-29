２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４６円８３銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル安・円高となっている。



２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円９３銭前後と前日に比べ５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。月末を控えた持ち高調整の動きなどから米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが流入したことから一時１４６円６６銭まで下押した。



この日の東京市場のドル円相場は、朝方に１４７円０８銭まで持ち直す場面があった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事が９月開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の利下げを支持する考えを改めて示し、大幅利下げ観測が後退したことが相場を押し上げたようだ。ただ、同理事は今後３～６カ月の間に追加利下げが行われる可能性に言及していることからドル買いは続かず再び軟化。日経平均株価が反落していることも重荷で１４６円８０銭台での推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７１円４１銭前後と同７銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS