セルソース<4880.T>が続伸している。２８日の取引終了後、世界で初めて有機溶媒を用いずに細胞を凍結保存できる保存液の商品化に成功したソラリスバイオ（京都府精華町）と再生医療分野で包括的業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



両社の技術や知見を融合することで、臨床ニーズに即したプロダクト開発を行うのが狙い。その第一歩として、セルソースはソラリスバイオの先進的プロダクトを導入し、加工受託サービスの安全性・品質・効率の向上に向けた開発に取り組むという。また長期的には、細胞保存液や培地など再生医療に不可欠な製品の共同開発や高品質な細胞製造工程の確立を通じ、細胞加工受託サービスの一層の高度化を図るとしている。



出所：MINKABU PRESS