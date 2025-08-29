＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にセーラー広告 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にセーラー広告

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１０時現在で、セーラー広告<2156.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



２９日の東京市場で、セーラー広告は連日でストップ高まで買われ、年初来高値を更新している。同社は２７日取引終了後、ストームハーバー証券（東京都港区）と業務協力に関する覚書を締結したと発表。両社が持つリソースの連携やノウハウ及びネットワークの相互活用で、同社グループにおけるＭ＆Ａ戦略や新規事業戦略を強化するとしており、今後の展開を期待した買いが続いているようだ。



また、同日には自治体における各種自動連絡システムや２４時間対応が求められる斎場のクラウド予約システムなどを手掛けるフェロー（高松市）の全株式を取得し、子会社化することも明らかにしている。株式譲渡実行日は１０月１日の予定で、両社の強みを最大限に生かしてテクノロジーの力によるコミュニケーションの質の向上とその可能性を最大化する構えだ。



出所：MINKABU PRESS