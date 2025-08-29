ABCテレビ『おはよう朝日です』小西陸斗アナ＆福戸あやアナ、番組卒業 目を潤ませ感謝
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）の小西陸斗アナウンサーと福戸あやアナウンサーが、きょう29日の放送をもって番組を卒業した。
【写真】出演者との集合ショットを公開した小西陸斗アナ＆福戸あやアナ
「ありがとう！小西アナ&福戸アナ卒業スペシャル」と題し、小西アナ担当の「おはあサウナ部」、福戸アナ担当の「ふくとのみたびすみません」の名場面を振り返った。さまざまな思い出がよみがえったのか、2人は目を潤ませていた。
コメントを求められると、福戸アナは「母と父、おばあちゃん、いろんな皆さん育ってもらってここまで大きくなりました。見てくださってる皆さんにも温かく見守っていただいて、ここまでやることができました。本当にありがとうございました」と感謝。
福戸アナは「当たり前だと思っていました。この平日の朝が。ですが、きょう卒業することになってしまいまして。しかし、ここで皆さんの関係が終わるわけではありません。アナウンサーを続けてまいりますので、次のお仕事でお会いしましょう」とコメントした。
