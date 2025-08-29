トルコを旅行中のボスニア人女性が、トルコの国旗が掲げられた掲揚台でポールダンスを踊り、懲役刑を宣告される危機に直面した。

２６日（現地時間）、米ニューヨークポストなどによると、ボスニア出身の女性Ａ氏は今月１０日、トルコ中部のカッパドキア地域のウチヒサール城を訪問した。

Ａ氏は、ウチヒサール城の屋上で、トルコ国旗掲揚台でポールダンスを踊る動画を撮影し、自身のインスタグラムで公開した。

この動画は約９０００人のフォロワーに共有され、これを見たネットユーザーらはトルコの国旗を冒涜したと批判した。

議論が広がると、トルコ当局はＡ氏を刑事告発した。

ネヴシェヒル県の保守主義政党正義開発党（ＡＫＰ）所属のエムレ・カリスカン氏は「赤地に白い三日月と星が描かれたトルコ国旗は我々の名誉であり自尊心」とし、Ａ氏の行為を非難した。

続けて「我々の国家的、精神的価値に対する無礼さは絶対に容認できない」とし、「必要な法的措置がなされるよう過程をつぶさに見守る」と強調した。

一方、ネヴシェヒル県知事事務室は、Ａ氏が国旗を侮辱した疑いで調査を受けており、最大５年の懲役刑に処される可能性があると伝えた。