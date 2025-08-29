28日のDeNA戦

プロ野球、阪神の佐藤輝明内野手が豪快な一発を放った。28日のDeNA戦（横浜スタジアム）に「4番・三塁」で先発出場。初回に両リーグ独走の33号2ランを右中間に叩き込むと、虎党から称賛と驚きの声が上がった。

佐藤輝は初回2死二塁で、DeNA先発の森と対峙。カウント1-1から、真ん中付近に来た甘い球を見逃さなかった。

打球は右中間スタンド上段へ一直線。両リーグトップを独走する33号の着弾地点を確認した森も、唖然とした表情で思わず舌を出すほどの一発だった。

中継したDAZNの野球公式Xが「別次元を旅している 本塁打王争いを独走 佐藤輝明 第33号ホームラン」として動画を公開すると、虎党から様々な声が上がった。

「モノがちゃいますな」

「その打球でそこまで行きますか笑笑」

「飛距離エグくて息止まった」

「右中間スタンド最上段の確信ホームランやんか。 スゲェな」

佐藤輝はチーム117試合目で33号。シーズン143試合では40本ペースとなる。チームは4-5で敗れたものの、優勝マジックは「11」に減った。



（THE ANSWER編集部）