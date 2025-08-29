Ž¢¹Ô¤±¤¿¤é¹Ô¤¯Ž£Ž¢Â¾¤ËÃ¯¤¯¤ë?Ž£¤Ç¤ÏÆóÅÙ¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÄÃÇ¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤ºÍ¶¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬Â¨¥ì¥¹¤¹¤ë3¤Ä¤Î»ê¸À
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¸ÞÉ´ÅÄÃ£À®¡ØËÜÅö¤ËÆ¬¤¬¤¤¤¤¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¡¡²ñÏÃIQ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÕºáÎÏ¡Û
¢£¡ß¡ÖÅÜ¤é¤»¤¿¤Ê¤é¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õ¤ë¡¡¡û¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õ¤ë
¡ß¡ÖÅÜ¤é¤»¤¿¤Ê¤é¤´¤á¤ó¡×¡Ê¼Õ¤ëµ¤¤¢¤ë¡©¡Ë
¡ß¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¾ã¤Ã¤¿¤Ê¤é¤¹¤Þ¤ó¡×¡Ê¤É¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¡©¡Ë
¡ß¡Ö¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÄ¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¸í²ò¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ë
ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ò·ï¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¼Õ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÜ¤é¤»¤¿¤Ê¤é¤´¤á¤ó¡×¡Ö¸í²ò¤µ¤»¤¿ÅÀ¤Ï¼Õ¤ë¡×¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÊÝ¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀÕÇ¤¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¡×¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£²¿¤Ê¤é¡Ö·¯¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æ¨¤²¹ø¤ÇÈÜ¶±¤ÊÁÀ¤¤¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹¡£ºòº£¡¢À¯¼£²È¤ä´ë¶È¥È¥Ã¥×¤Î¼Õºá²ñ¸«¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÏÃ¤·Êý¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁ³Ç¼ÆÀ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤ÎÉÔ²÷´¶¤äÅÜ¤ê¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ½ÌÌÅª¤Ê¼Õºá¤À¡×¤È¤«¤¨¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¶âÌÖ¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÎÏ¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ò¤ç¤¤¤ÈÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤ì¡×¤ÈÅÜ¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Õ¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÊÝ¿È¤ÏËº¤ì¤ë
¡û¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¡ª¡×¡Ê¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤è¡Ë
¡û¡ÖÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡¢¤¹¤Þ¤ó¡ª¡¡º£¸åµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¡Êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Ë
¡û¡ÖÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡Ë
²ñÏÃIQ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¼Õ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Õ¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÅÜ¤ê¤òÄÃ²Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÈó¤¬¤Ê¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢º®¤¸¤ê¤±¤Ê¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¿ë¹Ô¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤³¤½¡¢²ñÏÃIQ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼Õ¤ë¡£ÊÑ¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¤È¤³¤È¤ó¼Õ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ëµö¤·¤ò¸ð¤¦¡£
Áê¼ê¤ÎÅÜ¤ê¤¬Â¿¾¯¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤³¤Ç¡Ö¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Öº£¸å¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤È²þÁ±ºö¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Öµö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¢ª¼áÌÀ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Î½çÈÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡Ö¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤Áê¼ê¤Ê¤é¡¢¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤ÂçÀÚ¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÊâ¤âÆ¨¤²¤º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¤Æ¤ë¤è¤ê¤â¤è¤Û¤É¤¤¤¤¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¼Õºá¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¶âÌÖ¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ËÎ©¤Ä¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂàÎÏ¡Û
¢£¡ß¡Ö¹Ô¤±¤¿¤é¹Ô¤¯¡×¤È¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ËÃÇ¤ë ¡û¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡¡¤Ç¤â¡Á ¡×¤ÈÃÇ¤ë
¡ß¡Ö¹Ô¤±¤¿¤é¹Ô¤¯¤è¡Ê¤¤Ã¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Ê¡Ë
¡ß¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¶õ¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÊÍè¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ë
¡ß¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½Äê¸«¤Æ¤ß¤ë¤è¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ËÊÖ»ö¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¡ÊÂ¾¤Î¿ÍÍ¶¤ª¤¦¡Ë
¿Í¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ËÃÇ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Ô¤±¤¿¤é¹Ô¤¯¡×¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¶õ¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤ÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÖÄ´À°¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ËÊÖ»ö¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ÎÅÔ¹ç¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÉ±Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¤¤¤¾ò·ï¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÇ»»¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾è¤êµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤ÏÄã¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÈá¤·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÊÖ»ö¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤á¤ó¤É¤¦¡£ÌÀ³Î¤ÊÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡ÖÂ¾¤ËÃ¯¤¬Íè¤ë¤Î¡©¡×¡Ö²¿»þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÈÑ¤ï¤·¤¯¡¢¡ÖÍ¶¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¡¢¡Ö¼¡¤ÏÀäÂÐÍ¶¤ï¤Ê¤¤¡×¤È·è¿´¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£
¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Á°¸þ¤¤Ê°Õ»Ö¤òÂ¨Åú¤¹¤ë
¡û¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¤â¤¦¾¯¤·¶á¤Å¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿Ï¢Íí¤¹¤ë¡×¡Ê¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¹¤ë¡ª¡Ë
¡û¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡¡¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¤ÎÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡¢»ÄÇ°¡ª¡×¡Ê¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤¿¡ª¡Ë
¡û¡Ö¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡ª¡¡ºÇ½ªÊÖ»ö¡¢Íè½µ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡ÊÎ»²ò¡ª¡Ë
²ñÏÃIQ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤ï¤º¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÍ¶¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤â¤¦¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ç¤Ê¤é¡Ö¤Ç¤â¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÊÝÎ±¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤È·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ ¡Ö¤ªÍ¶¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¡¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¡¡£¡Ö¡Á¡Á¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¡¡¤¡Ö»ÄÇ°¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ÄÀË¤·¤µ¡¡¥¡Ö¼¡²ó¤³¤½¤¼¤Ò¡×¤È¤¤¤¦º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¡°Ê¾å5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²áÉÔÂ¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤âÉ¬¤ºÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¾²ñÏÃIQ¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ö¾å¼ê¡×¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö·üÌ¿¤Ë¡×¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤í¤¦¤È¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡×Åê¤²ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÆóÅÙ¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°µ5¹àÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿¨¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¡Ö¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ½Äê¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤¹¤²¤Ê¤¯ÃÇ¤ì¤ÐOK¡£¤³¤ì¤â²ñÏÃIQ¤Ç¤¹¡£
----------
¸ÞÉ´ÅÄ Ã£À®¡Ê¤¤¤ª¤¿¡¦¤¿¤Ä¤Ê¤ê¡Ë
ºî²È¡¦¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢³ÑÀî½ñÅ¹¡¢ÇîÊóÆ²¤ò¤Ø¤ÆÆÈÎ©¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®¡¦¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ø»¡¤·¤Ê¤¤ÃË ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤½÷¡Ù¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Êºî²È¡¦¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ ¸ÞÉ´ÅÄ Ã£À®¡Ë