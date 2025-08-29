本塁打キング争うシュワーバーが1試合4発

米大リーグ、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地フィラデルフィアで行われたブレーブス戦で1試合4本塁打の離れ業。46号、47号、48号、49号と連ね、この日は試合がないドジャースの大谷翔平投手を本塁打キング争いで一気に突き放した。球場では「MVP」の大歓声が沸き起こった。

「2番・DH」で先発したシュワーバーは初回1死から右翼へ46号ソロ。第2打席は中飛に倒れたものの、4回1死二塁の打席では右翼へ47号2ラン。さらに5回1死一、二塁の第4打席では逆方向に48号3ランを叩き込んだ。さらに7回1死一、二塁の第5打席で右翼席に突き刺さる49号3ラン。客席からは「MVP」の大合唱が起こった。

前日まで、大谷とのナ・リーグ本塁打王争いは45本で2人がトップに並んでいたが、一気に突き放した格好となった。1試合4本塁打はMLBタイ記録。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のフィリーズ番マット・ゲルブ氏のXによると、1試合9打点はフィリーズの球団記録となった。



（THE ANSWER編集部）