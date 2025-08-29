INI池理人・後藤威尊・西洸人がレポート！フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ウォーターパーク徹底紹介動画

ディズニー公式YouTubeチャンネルにて、フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのウォーターパークを紹介する動画が公開されました。

ナビゲーターは、11人組グローバルボーイズグループ「INI」の「池粼理人」さん、「後藤威尊」さん、「西洸人」さんの3名が務めます。

約1時間20分にわたり、2つのウォーターパークの魅力を詳しく紹介する内容です。

ディズニー公式YouTube “フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート” ウォーターパーク紹介動画

ナビゲーター：INI（池粼理人さん、後藤威尊さん、西洸人さん）動画公開：ディズニー公式YouTubeチャンネルにて公開中

これまで4つのテーマパークやディズニー直営ホテルの紹介動画を配信してきたディズニー公式YouTube。

多くの視聴者から寄せられた「ウォーターパークについても詳しく知りたい」という要望に応え、本動画が公開されました。

動画では、基本情報をはじめ、アトラクションからショップ、フードまで、「INI」の3名が体を張ってパワフルにレポートしています。

ディズニー・ブリザード・ビーチ (Disney’s Blizzard Beach)

動画では、”溶けかけたスキーリゾート”がテーマのウォーターパーク「ディズニー・ブリザード・ビーチ」を詳しく紹介。

絶叫系のウォータースライダーから、家族で楽しめる癒し系の流れるプールまで、パーク内の様々なアトラクションの魅力がレポートされています。

ディズニー・タイフーン・ラグーン (Disney’s Typhoon Lagoon)

”巨大な嵐に襲われた熱帯の楽園”をテーマにした「ディズニー・タイフーン・ラグーン」も登場します。

巨大な波が出るプールなどの特徴的なアトラクションや、パークならではのフードメニューまで、見どころが満載です。

H2Oグロー・アフター・アワー (H2O Glow After Hours)

夏の期間に「ディズニー・タイフーン・ラグーン」で実施される特別イベント「H2Oグロー・アフター・アワー」についても紹介されています。

夜のウォーターパークが鮮やかにライトアップされ、DJパーティーなどが楽しめるイベントの様子を体験レポートしています。

INIの3名がパワフルにナビゲートする、見どころ満載の動画。

ウォーターパークの基本情報からアトラクション、フードまで網羅されており、まるで現地にいるかのような気分で楽しめます。

夏の特別な夜のイベントまで紹介されているので、旅行の計画にも役立つ内容です。

ディズニー公式YouTubeのウォーターパーク紹介動画の紹介でした。

