Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にPowerAのXbox Series X|S対応有線コントローラーが追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。

今回のセールでは、「フュージョン・プロ4 有線コントローラー for Xbox Series X|S」や「ルメクトラ アドバンテージ有線コントローラー - ブラック Xbox Series X|S用」、「アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - フォートナイトグロー」などが対象製品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PowerA フュージョン・プロ4 有線コントローラー for Xbox Series X|S

アナログスティックとトリガーに搭載されたホールエフェクトセンサーにより、精密で滑らかなプロレベルの操作感と耐久性を実現。高さ機能調整付きアナログスティックはひねるだけで簡単に高さ調整が可能だ。さらに、マッピング可能な4つのアドバンスドゲームボタン、3段階トリガーロック、インパルストリガーなど、フュージョンで楽しめる機能が満載されている。

また、PowerA Gamer HQアプリを使えば、コントローラーの各種設定を自在にカスタマイズ可能。USB-C充電ケーブル(3m)が付属する。

PowerA ルメクトラ アドバンテージ有線コントローラー - ブラック Xbox Series X|S用

4つの異なるライトアップゾーンと3種類の楽しめるライティングモードで豊富なカスタマイズ可能なカラーの組み合わせを提供。ルメクトラゾーンアクセサリーをIRトランスミッター経由で直接コントロールできる。マッピング可能なアドバンスドゲーミングボタン、3段階トリガーロック、インパルストリガーなどの機能でゲームプレイでの優位性を持ちレベルアップする。